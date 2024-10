REPLAY. Mobilisation contre la vie chère en Martinique : une nouvelle "marche solidaire" à Ducos

Le rendez-vous avait été donné à l'issue de la marche qui s'est tenue vendredi 25 octobre entre Fort-de-Francet et le Lamentin. Le rendez-vous est fixé au quartier Génipa à Ducos. Le site abrite un centre ainsi qu'une zone commerciale avec plusieurs enseignes.

C'est une nouvelle journée de mobilisation contre la vie chère qui est prévue ce samedi 26 octobre 2024 à l'appel du RPPRAC (Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro Caribéens) et des syndicats CGTM et CDMT.

Voir notre direct sur place :

Des instances religieuses sont également présentes. Certains chantent des louanges devant les camions des CRS.

Plusieurs dizaines de personnes présentes pour cette marche. • ©Carl Behary-Laul-Sirder

Le centre commercial n'a pas ouvert ce samedi matin (26 octobre). Il devrait resté fermé.

Le centre commercial fermé. • ©Carl Behary-Laul-Sirder

Une première mobilisation la veille

Plusieurs centaines, voire plus d'un millier de personnes ont défilé dans les zones commerciales de Fort-de-France et du Lamentin hier (vendredi 25 octobre).

En signe de solidarité, les manifestants ont fait les commerçants baisser leurs rideaux métalliques. Les forces de l'ordre sont intervenues au niveau de la zone des Mangles au Lamentin.