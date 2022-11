Drame au Vauclin : un jeune homme grièvement atteint de plusieurs coups de couteau

Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été transporté par hélicoptère dans un état préoccupant à l'hôpital de Fort-de-France. Il a reçu plusieurs coups de couteau en début de soirée à la résidence Concorde au Vauclin.

Joseph Nodin •

Bagarre, règlement de compte ou autre, les faits sont peu précis pour l'instant. Gendarmes et sapeurs-pompiers sont avisés peu après 19 heures, en ce début de soirée du 15 novembre 2022, qu'un homme est à terre. Il vient d'être poignardé à la résidence Concorde au Vauclin.

Les premiers arrivés sur les lieux constatent en effet qu'un jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années est gravement atteint de plusieurs coups de couteau. Son état inspire la plus grande inquiétude car il perd beaucoup de sang. "Il est touché à l'abdomen et au flanc droit", précise une source proche de l'enquête.

Les agents du STIS (Service Territorial d'Incendie et de Secours) et un médecin déploient les moyens les plus efficaces pour "stabiliser" la victime. Compte tenu de cette urgence, l'homme blessé est transporté par l'hélicoptère de la sécurité civile vers l'hôpital Pierre Zobda Quitman à Fort-de-France.

Pas d'informations fiables sur les circonstances de cette nouvelle scène de violence en Martinique. Les gendarmes enquêtent.

Déploiement d’un escadron de gendarmerie mobile supplémentaire en Martinique

Dans ce contexte, après la fusillade provoquée par un groupe de motocyclistes cagoulés à l’Espace Reprise et au domaine de l’Oasis à Rivière-Salée, où 25 homicides sont enregistrés en Martinique depuis le début de l’année 2022, dont une majorité par balles, le gouvernement confirme le renforcement de moyens.

Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer décide de déployer un escadron de gendarmerie supplémentaire en Martinique.