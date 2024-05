EDF entame un chantier historique de remplacement des pylônes haute tension

Partager :

Si vous habitez le Nord Caraïbe, vous avez certainement vu des agents d'EDF intervenant sur des pylônes électriques. Ils restaurent près de la moitié du réseau martiniquais. L'objectif de ce vaste chantier est de remettre à neuf des installations qui datent de plus de 40 ans et de les rendre plus résistantes aux phénomènes naturels.

Souvenez-vous, le 20 novembre 2023, des agents d’Électricité De France finalisaient leurs inspections en hélicoptère de 800 kilomètres de lignes électriques haute tension. Ce survol, après l'inspection des agents terrestres et des survols en drone, a permis de contrôler l’environnement des ouvrages (câbles et pylônes) et de planifier leur remplacement ou leur restauration. Six mois plus tard, des travaux d'envergure sont entrepris pour le remplacement de 250 pylônes. L'état de corosion de certains pylônes était critique. • ©EDF Un chantier historique C'est un vaste programme baptisé PDV, Prolongation de Durée de Vie, qui est actuellement en cours. "Un chantier de près de 35 millions d'euros, étalé sur cinq ans, le plus important de la Caraïbe" nous précise Raymond Rieux, chef de projet à EDF Martinique. Parmi les 546 pylônes que compte la Martinique, la moitié sera remplacée entièrement ou partiellement. Cela dépend en fait de l'état d'usure de la structure et de ses équipements, appelés "armement". Cette grande toilette de carême permet de remplacer entièrement 70 pylônes arrivés en fin de vie. La plupart ont 40 ans et ne sont plus adaptés pour résister aux phénomènes cycloniques actuels. Raymond Rieux Chef de projet à EDF Martinique. • ©Alain Petit Ces nouveaux pylônes pourront résister à des ouragans encore plus violents que ceux de Dean. Raymond Rieux Chargé de projet, EDF Martinique Chaque pylône pèse en moyenne 5 à 6 tonnes et mesure environ 40 mètres de hauteur, ce qui souligne l'ampleur logistique de ce chantier. L'accès aux pylônes est souvent délicat, et les périmètres d'intervention nécessitent des actions préparatoires pour sécuriser le travail des ouvriers spécialisés. Cela comporte des mesures comme le déroutement des réseaux de câbles téléphoniques ou de transmission des ondes des radios et télévisions fixés sur ou à proximité des pylônes. Les spécialistes qui interviennent en haute altitude viennent du monde entier. L'équipe présente aujourd'hui est composée de Martiniquais et de Péruviens basés en Espagne. Les câbles qu'ils manipulent sont conçus pour transporter 63 000 volts générés par la centrale de Bellefontaine. "Les câbles ne sont pas remplacés car ils ont une durée de vie de 80 ans", annonce Raymond Rieux L'équipe d'intervention de spécialistes est franco-espagole. • ©Alain Petit Dans certains cas, une partie du pylône reste connectée. Toutefois, comme aujourd'hui, l'énergie peut être coupée sur une section spécifique du réseau, nécessitant alors que d'autres centrales, telles que celles du Galion ou de Fort-de-France, prennent le relais. Ou l'électricité produite par Bellefontaine fait un long détour par Le Lamentin... Cette gestion de l'alimentation électrique ajoute une couche de complexité au chantier, car il est crucial de maintenir une distribution d'électricité constante. Impacts minimes pour les habitants Chaque chantier de remplacement de pylônes dure environ deux semaines. "EDF organise méticuleusement ces opérations pour réduire au maximum les désagréments pour les riverains, que ce soit en termes de coupures d'électricité ou de blocage des routes, notamment lorsque les travaux se déroulent en bordure de voie publique." Pour assurer la sécurité des techniciens, certaines lignes électriques avoisinantes peuvent également être temporairement mises hors tension. Dans de tels cas, des groupes électrogènes sont installés de manière provisoire pour garantir une alimentation électrique continue aux résidents affectés. À Schoelcher, par exemple, trois groupes électrogènes fonctionnent en continu pour alimenter 1000 clients depuis une semaine. Le programme de rénovation, prévu jusqu'en 2026, bénéficie actuellement de conditions météorologiques favorables, avec une absence de pluie et des vents faibles. Ce concours de circonstance lié à la période de carême est accueilli favorablement par les équipes et sous-traitants d'EDF engagés dans ces travaux. Pour eux, c'est le bon côté du carême. Groupe électrogène EDF installé pour pallier les coupures générées par les remplacements des pylônes. • ©Alain Petit

