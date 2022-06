Encore un monument aux morts saccagé en Martinique

Un édifice public en lien avec l’histoire de France a encore été dégradé en Martinique. Cette fois, il s’agit du monument aux morts de la ville du Saint-Esprit dont les plaques ont été brisées, à la rue Schoelcher, esplanade Raymond Félix Théodose.

Ce sont les agents du service technique qui ont découvert le saccage au petit matin, des faits qui se sont déroulés durant la nuit, du 16 au 17 juin 2022. Le maire de la commune et son conseil municipal condamnent cet acte de vandalisme, via un communiqué reçu en début de matinée.

Le Maire, M. Fred Michel Tirault et son conseil municipal condamnent avec la plus grande fermeté ces agissements intolérables, qui portent atteinte à la mémoire de celles et ceux qui ont donné leur vie pour défendre nos libertés.