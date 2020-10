Épidémie de dengue à la Martinique : 28 000 cas et déjà 12 décès

Les derniers chiffres de la dengue "restent élevés" en Martinique selon le dernier point de situation publié par Santé publique France le 29 octobre 2020. Depuis le début de l’épidémie (en décembre 2019) jusqu’à ce jour, 28 000 cas cliniquement évocateurs et 12 décès ont été enregistrés.

Guy Etienne •

Depuis trois semaines, les indicateurs de surveillance convergent en faveur d’une inflexion du phénomène épidémique.



Les valeurs restent néanmoins élevées, bien au-dessus des seuils épidémiques et la notification récente de décès liés à la dengue appelle à maintenir la vigilance. (Santé publique France)

Attention aux pluies abondantes

La mobilisation individuelle et collective, reste le meilleur rempart contre l’épidémie : destruction des gîtes larvaires, protection individuelle avec des répulsifs,utilisation de moustiquaires, de raquettes électriques. (Santé publique France)

Selon Santé publique France, "l’épidémie de dengue se poursuit activement en Martinique".Au cours des quatre dernières semaines (entre le 1er et le 25 octobre 2020), près de 7500 personnes ont consulté un médecin généraliste pour des signes cliniques évocateurs de dengue.Presque toutes les communes de l’île sont concernées, et "parmi elles, 17 ont des incidences très élevées, supérieures à 100 cas pour 10 000 habitants".Il s’agit de, de, du, de, de, de, du, du, du, du, de, du, de, de, des, duet desPar ailleurs, les nouvelles mesures de confinement en vigueur depuis ce vendredi 30 octobre 2020, "pourrait avoir un impact sur la transmission virale" redoute l’Agence Régionale de Santé (ARS), en sus des pluies abondantes.La dengue est transmise par la piqûre du moustique Aedes . Elle sévit dans les régions tropicales et subtropicales de la planète. Les symptômes apparaissent 3 à 14 jours après la piqûre par le moustique infecté.Ces symptômes vont d’un syndrome fébrile bénin à une forte fièvre incapacitante avec éruption, céphalées intenses et douleurs rétro-orbitaires, musculaires et articulaires. Mais "il n’existe pas de traitement antiviral spécifique de la dengue" rappelle l'Organisation Mondiale de la Santé.