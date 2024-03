Le logement se développe dans le centre-ville Fort-de-France

En l’espace de trois ans, plusieurs projets immobiliers sont sortis de terre, rue Garnier Pagès, à Fort-de-France.

Devenue en grande partie piétonne, elle accueille principalement des commerces. Des restaurants pour la plupart. Mais très bientôt, la rue aura également de nouveaux résidents. Il s'agira d'étudiants et de jeunes actifs.

Des travaux de réhabilitation seront réalisés sur un ancien immeuble, afin d’y construire 16 logements.

Depuis la restauration de la rue Garnier Pagès, certains commerçants ont déjà constaté des retombées.



Ça a changé totalement, parce qu’avant, la rue était vraiment morte. Il n’y avait pas de passage. Et là, maintenant, on a redonné un petit coup d’éclat. La rue refleurit, revit. Et les établissements aussi.