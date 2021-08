Saccages à Sainte-Thérèse : les premières condamnations du Tribunal Correctionnel de Fort-de-France sont prononcées

Comparution immédiate mardi 3 août 2021, pour 3 personnes impliquées dans les exactions perpétrées au quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France, dans la nuit du 31 juillet au 1er août dernier. 1 mineur est sous contrôle judiciaire et les deux autres ont écopé de plusieurs mois de prison ferme.

Guy Etienne •

Le Tribunal Correctionnel de Fort-de-France a prononcé mardi 3 août 2021 lors d’une comparution immédiate, les premières sentences à l’encontre de 3 individus ayant participé aux émeutes survenues au quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2021.

Prison ferme pour 2 des 3 individus

Un homme de 36 ans, dont le casier judiciaire était vierge, a été condamné à 15 mois d’emprisonnement dont 3 fermes, pour "participation à un attroupement après sommation de se disperser, et violences volontaires sur PDAP (Personne Dépositaire de l’Autorité Publique)".

Le second individu un peu plus jeune (33 ans), mais dont le casier judiciaire est déjà entaché de trois mentions, a lui été condamné à 9 mois d’emprisonnement ferme, pour "recel de vol avec effraction en réunion, défaut de permis de conduire, défaut d’assurance, refus d’obtempérer, rébellion, défaut de casque et défaut de plaques d’immatriculation".

Quant au mineur concerné par cette affaire, il a été placé sous contrôle judiciaire. Les investigations toujours en cours pourraient déboucher sur d’autres condamnations.