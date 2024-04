Un suspect échappé du commissariat de Fort-de-France : "Comment est-ce si facile ?" se demande une avocate

L'auteur présumé du meurtre Ulrich Merkiled 24 ans, tué dans la maison de sa mère le 1er mars 2024, quartier Rive Droite Levassor à Fort-de-France était entendu mardi dernier au commissariat de Fort-de-France. Mardi dernier (9 avril), ce jeune homme originaire de Saint-Joseph aurait profité d'une faille dans le système de surveillance.

Nous avions pris les mesures de sécurité mais du fait d'un défaut de surveillance très ponctuel, le suspect a eu l'opportunité, en bousculant le personnel, de s’enfuir par la porte d'entrée. Nous l'avons poursuivi. Nous l'avons aperçu plusieurs fois...Nous continuons nos recherches jour et nuit.

Aujourd'hui c'est une famille qui est en colère et dans l'incompréhension totale. On ne comprend pas comment ce jeune homme de 22 ans a pu s'échapper aussi facilement et se soustraire aux forces de l'ordre, alors qu'il se trouvait dans les locaux du commissariat de police de Fort-de-France.