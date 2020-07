Un jeune homme tué par balle dans une résidence à Fort-de-France

Tragédie ce jeudi après-midi (16 juillet 2020). Un jeune homme a été mortellement blessé par arme à feu dans une résidence à Fort-de-France. Une enquête de police est ouverte.

Peggy Pinel-Fereol •

Les enquêteurs récupèrent les pièces essentielles dans l'appartement pour mener les investigations. • ©C.Cupit

Stupeur dans cette résidence de Fort-de-France. • ©C.Cupit

La scène à la résidence Morne Vannier à Fort-de-France. • ©C.Cupit

Les hommes de la police scientifique et technique ainsi que judiciaire ont été dépêchés sur les lieux qui sont désormais une scène de crime.Un peu plus tôt, avant 16h20, ce jeudi après-midi (16 juillet 2020) des détonations d'armes à feu ont retenti dans un appartement de la résidence Morne Vannier quartier route des religieuses à Fort-de-France.Les pompiers de Fort-de-France accompagné du SAMU et de la police nationale, trouvent un homme d'une trentaine d'années blessé par arme à feu. Il est inconscient et a quatre impacts de balles. Malgré les tentatives des secours, il est déclaré mort par le médecin du SAMU.Un balisage a été mis en place depuis le bas de l'immeuble jusqu'au 1er étage où se trouve la scène de crime.Une enquête de la police judiciaire est ouverte afin de comprendre les raisons de ce nouveau drame. Il s'agit du 3e homicide à Fort-de-France en moins de deux semaines, après celui du centre-ville le 6 juillet et du quartier Renéville le 9 juillet