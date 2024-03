Journée mondiale de l’eau : en Martinique, les nombreuses fuites du réseau vétuste gaspillent la ressource

Partager :

Le 22 mars, c’est la journée mondiale de l’eau. Le thème choisi cette année par les Nations Unies : "l’eau pour la paix". Mais force est de constater que cette précieuse ressource se raréfie sur la planète, notamment à cause du dérèglement climatique. En Martinique, le réseau de distribution très usagé, est la cause majeure de casses et de pertes considérables.

Christine Cupit & Guy Etienne •

En Martinique, 164 litres d'eau sont consommés par jour et par habitant. C'est plus que dans l'Hexagone et moins qu'en Guadeloupe. La ressource en eau est importante sur le territoire martiniquais, mais elle reste concentrée dans les zones humides du Nord de l'île. Une seule rivière alimente 60% des besoins L'eau que nous buvons provient principalement des rivières dont une infime partie est fournie par les eaux souterraines. Quatre communes fournissent de l'eau potable dans l’île à savoir Saint-Joseph, le Gros-Morne, le Lorrain et Fort-de-France. Dans le Sud, il n'y a pas de captage. 60% de cette eau est prélevée dans une seule rivière, celle de la Lézarde, ce qui est problématique en période de sécheresse. Un réseau très abîmé Un peu plus de 50 millions de mètres cubes d'eau sont prélevés chaque année sur le territoire, mais une bonne part du liquide n’arrive pas dans les robinets, à cause notamment du mauvais état du réseau de distribution, car une importante quantité de la ressource se perd à travers les nombreuses fuites ou est utilisée par les bornes d’incendie. >>> pour aller plus loin cliquez ⇒ICI.

Partager :