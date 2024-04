L'Opération place nette au Gros-Morne n'est pas appréciée de tous

Opération de gendarmerie mardi soir 16 avril au Gros-Morne. Ce n'est pas la première fois que la commune fait l'objet de ce type de déploiement des forces de l'ordre. La réaction des habitants est mitigée.

Ce n'était pas une opération place nette XXL comme à Marseille où des escadrons de policiers et de gendarmes quadrillent les quartiers appuyés par des moyens aériens. Mardi soir, au Gros Morne, les moyens étaient beaucoup moins importants.

Pour les 20 gendarmes déployés sur place, il ne s'agit pas d'une opération coup de poing, mais plutôt d'un renouvellement régulier de leur présence en plein bourg du Gros-Morne au milieu des lieux de rassemblement où certains individus perturbent la quiétude de la commune.

La présence des gendarmes fait débat

Certains commerçants dont les établissements sont ouverts tardivement sont mitigés quant à ces opérations répétitives.

"Les jeunes ne nous dérangent pas" affirme Chantale Crocheray • ©Jean-Marc Kenenga

C'est bruyant c'est vrai, mais les gens ne sont pas en danger dans cette rue, nous sommes une équipe de femmes et nous ne sentons pas en insécurité. Nous connaissons ces jeunes... Chantale Crocheray , commerçante Interrogée par Franck Zozor

Pour les jeunes interrogés les moyens sont disproportionnés, "il n'y a pas de gros bandits ici, ils auraient dû aller ailleurs". D’autres s'expriment sur le manque d'activité qui justifierait leur présence dans le bourg, à proximité des commerces ouverts où ils peuvent trouver de quoi manger et boire. "C'est calme ici, on s'ennuie au Gros-Morne, la présence des gendarmes n'est pas utile".

Une présence des forces de l'ordre actée

Ce n'est certainement pas ce que pensent les élus qui ont milité pour le renforcement des effectifs de gendarmerie dans le Nord atlantique.

Depuis un an et demi la compagnie de Trinité est renforcée de 22 nouveaux militaires qui interviennent dans la zone. La commune du Gros-Morne s'est aussi engagée contre la délinquance en mettant en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).

La "petite" opération place nette d'hier soir va dans le droit fil du partenariat signé entre la ville et les autorités.

Le ministre Gerald Darmanin de passage en Martinique avait précisé que les opérations place nette s'appuieraient sur le renforcement des contrôles sur la voie publique, la lutte contre les trafics de stupéfiants, le contrôle des établissements recevant du public et l'amélioration de la qualité de vie des habitants.

Le bilan de l'opération d’hier soir et de celles à venir, sera dressé en fin de semaine.