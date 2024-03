Les ministres Gérard Darmanin et Marie Guévenoux, en visite officielle en Martinique

Les ministres Gérald Darmanin et Marie Guévenoux en visite en Martinique les 14 et 15 mars.

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin et sa ministre déléguée en charge des territoires ultramarins, Marie Guévenoux, sont en visite officielle en Martinique les 14 et 15 mars 2024. Les sujets jugés "prioritaires" seront abordés lors de ce déplacement, tels que la sécurité, les trafics de drogues, l’agriculture, l’environnement, la santé et l’évolution institutionnelle de l’île. [Le ministre de l'Intérieur sera l'invité du journal télévisé sur Martinique 1ère ce jeudi soir à 19h]

Cette visite officielle de Gérald Darmanin avait déjà été actée fin 2023. Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer aura à ses côtés sa ministre déléguée aux territoires ultramarins fraîchement nommée, lors du dernier remaniement ministériel. Après Mayotte et la Guyane, en amont de sa venue en Martinique, Marie Guévenoux aura déjà pris un premier pouls des Antilles, puisqu’elle passera d’abord par la Guadeloupe (les 13 et 14 mars 2024). Des sujets "prioritaires" comme la sécurité Les deux membres du gouvernement arrivent au moment où la Martinique est encore sous tension, dans un contexte d’insécurité grandissante liée notamment à la circulation d’armes, à la multiplication d’homicides et aux trafics de drogues. Gérald Darmanin et Marie Guévenoux se rendront d’ailleurs au siège de l'antenne Caraïbe de l'office français antistupéfiants, en première ligne dans la traque des narcotrafiquants. À cette occasion, un contrat territorial de sécurité sera signé en présence du président du conseil exécutif de la CTM à l’hôtel de Cluny, "à l'issue d'un échange avec les membres de l'assemblée". Les élus locaux réunis en congrès, aborderont probablement le chapitre d'une éventuelle évolution institutionnelle, au lendemain de "l’accord" trouvé sur le sujet entre leurs homologues de Corse et le gouvernement, pour plus d’autonomie de gestion. Parallèlement, Marie Guévenoux abordera avec les élus martiniquais et la population, les thématiques de la vie chère et de la protection de l'environnement. Préfecture de Martinique Visite d’une exploitation L'agriculture et la souveraineté alimentaire seront également abordées avec les professionnels de la filière. La rencontre est prévue sur une exploitation de la ville du Saint-Esprit. Le dossier chlordécone en particulier s’invitera sans doute dans les échanges avec les conséquences sur la santé, à l’heure où une pétition circule, incitant la population à se constituer partie civile dans ce lourd dossier de pollution d’une partie des terres martiniquaises. Révision des procédures administratives La modernisation de l'organisation territoriale de l'Etat est aussi sur la table, "dans la continuité d'une réflexion lancée à l'échelle nationale". Des agents de l’administration en Martinique seront reçus par les ministres. Dans la foulée de ce déplacement de 48h, Gérald Darmanin se rendra également à Sainte-Lucie (le 15 mars), où il échangera durant quelques heures avec le Premier ministre et la communauté française de l’île.

