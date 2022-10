Le lycée Schoelcher est inauguré avec Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation Nationale et de la jeunesse

À l'issue de la séance protocolaire des discours, l'emblématique lycée Schoelcher de Fort-de-France est inauguré en présence de Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation Nationale et de la jeunesse, vendredi 7 octobre 2022 à 11 heures.

L'établissement est opérationnel depuis la rentrée de septembre 2022 après plus de cinq ans de travaux.

Depuis la rentrée, près de 900 élèves, une centaine d’enseignants et 36 ATTEE (ndlr, Agents Techniques Territoriaux des Établissements d’Enseignement ), partagent les nouveaux locaux aux normes de construction parasismiques et environnementales les plus sophistiquées. Après plusieurs années de travaux, le lycée Schœlcher allie désormais modernité, respect de l’environnement et des conditions d’accueil et d’enseignement optimales.