Mobilisation contre la vie chère en Martinique : plusieurs syndicats rejoignent la contestation

La mobilisation contre la vie chère en Martinique s’étend à de nouveaux secteurs d'activité. En soutien au RPPRAC, les routiers de Martinique ont annoncé des opérations escargot simultanées le mardi 24 septembre dès 5h00.

Les "convois contre la vie chère" à l'initiative du SMT UNOSTRA se feront au départ :

La Confédération générale du Travail de Martinique (CGTM) a déposé un préavis de grève illimitée à compter de ce jeudi 26 septembre. Il couvre notamment le secteur de la santé, l’ensemble des collectivités territoriales de la Martinique et le secteur privé.

L'hôpital va mal. Nous avons de gros problèmes à régler. Il n’y a pas de moyens. Les conditions de travail et l’accès aux soins sont déplorables. Aujourd’hui, il y a un point qui est culminant, qui est prépondérant et on ne peut pas rester dans l'inertie.