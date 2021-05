Monseigneur David Macaire nommé temporairement "Administrateur Apostolique" de Guadeloupe

Peggy Pinel-Fereol •

Surprise pour les catholiques de Guadeloupe en ce jour de l'Ascension qui célèbre la montée de Jésus au ciel. En effet, c'est le jour choisi par le pape François pour accepter la "renonciation à la charge" de l'évêque de Guadeloupe, Monseigneur Jean-Yves Riocreux. Ce dernier qui a atteint l'âge limite de 75 ans avait, en février 2021, présenté par écrit la renonciation à son office au Saint Père.

Une décision qui se répercute également en Martinique puisque dans l’attente de la nomination d’un nouvel évêque pour la Guadeloupe, le pape a nommé Monseigneur David Macaire, "Administrateur Apostolique". Ainsi, l'archevêque de Fort-de-France va assurer l’intérim et devrait se rendre régulièrement en Guadeloupe pour des célébrations importantes et des réunions. Une visite est prévue dès la semaine prochaine, pour un premier contact et une rencontre avec les prêtres.

De son côté, Monseigneur Jean-Yves Riocreux devient comme le prévoient les textes, "évêque émérite" du diocèse. Il a d'ores et déjà annoncé qu’il quittera la Guadeloupe dans quelques semaines pour "une "retraite active en métropole".