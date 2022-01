Olivier Berisson auditionné au commissariat de Fort-de-France

De nombreux manifestants et sympathisants du mouvement "Mun" présidé par Olivier Bérisson sont rassemblés aux abords du commissariat de Fort-de-France ce mardi 18 janvier 2022.

À l'intérieur, depuis ce matin, Olivier Berisson et une autre personne sont entendus par les forces de l'ordre. Ils avaient été convoqués concernant les échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants contre l'obligation vaccinale le 15 octobre 2021 devant l'hôpital Pierre Zobda Quitman à Fort-de-France.

A l'issue de cette convocation, ils seraient retenus en garde à vue.

Pour le moment, pas de commentaire sur les raisons de la garde à vue. Juste que messieurs Bérisson et Thodiard sont retenus en garde à vue et que nous aurons plus de précisions sur leur sort cet après-midi.