Rosette - L'Appaloosa remporte le Top la 1ère, nouveau challenge du Tour de Martinique en yoles rondes

Pour soutenir les associations de coursiers, Martinique la 1ère a mis en place une épreuve chronométrée entre les deux dernières bouées de la 7è étape. Dimanche 6 août 2023, Rosette - L'Appaloosa remporte ce nouveau challenge du Tour de Martinique en yoles rondes. Son association L'arme fatale gagne 1 000€ de récompense.

Alain Petit •

C'est la touche finale de cette 7e et dernière étape du tour de Martinique en yoles rondes.

Dimanche 6 août, devant la Tour Lumina à Fort-de-France, l’équipage de la yole Rosette - L'Appaloosa remporte le "Top la 1ère", un nouveau challenge imaginé par Martinique la 1ère pour encourager les associations de coursiers.

Cette ultime épreuve qui n'a fait qu'intensifier le suspense de la dernière étape du Tour, remportée sur le fil par UFR - Chanflor.

Donner la chance à toutes les yoles de se distinguer

Il s'agissait pour les seize équipages en lice de parcourir le plus rapidement possible la distance entre les 2 dernières bouées du parcours, l'une à Schoelcher et l'autre à Fort-de-France.

À cette épreuve contre la montre, c'est l'équipage Rosette - L'Appaloosa qui a su se démarquer. Si les hommes de Kenny Exilie terminent à la deuxième place de l'étape et du Tour, ils s'offrent en revanche cette belle consolation.

L'équipage de Rosette - L'Appaloosa, Tour des yoles 2023. • ©Denis Bouton

Donner la chance à toutes les yoles de se distinguer, c'était le but de ce dernier challenge. Un équipage moins capé peut tout à fait devenir le plus rapide sur la distance, grâce à des conditions météorologiques plus favorables, par exemple.

C'était enfin l'occasion de stimuler un sprint final entre les embarcations, pour plus de spectacle en cette fin de Tour.

Alain Richard et Pascale Lavenaire renforcent la collaboration entre la Fédération des yoles rondes de la Martinique et Martinique la 1ère. • ©Alain Petit

Récompenser le travail des associations

Ne laisser aucun équipage à quai, c'est le leitmotiv de Pascal Lavenaire, la directrice de la chaîne du service public. Si le premier du "Top la 1ère" remporte 1000 euros, les autres reçoivent une somme proportionnelle à leur classement.

La chaîne de la Tour Lumina donne un coup de pouce aux associations qui travaillent dans l'ombre toute l'année pour accompagner les coursiers.

Nous encourageons ce travail de transmission aux futures générations, réalisé par les associations pour porter la yole à son plus haut niveau sportif et culturel. C'est important pour nous. La yole est au patrimoine immatériel de l'Unesco. Pascale Lavenaire, Directrice Régionale de Martinique la 1ère

Du côté de la Fédération des yoles rondes, le travail de collaboration avec Martinique la 1ère s'intensifie. Ce nouveau prix du "Top la 1ère" marque la suite d'un engament fort entre les deux partenaires historiques du tour.

J'ai pu rencontrer la direction de la chaîne la 1ère. Nous allons nous mettre autour de la table en octobre pour donner un nouvel essor à notre collaboration, qui sera profitable à la mise en avant de la yole ronde. Alain Richard, président de la Fédération des yoles rondes de Martinique

À l'heure du bilan de la 37e édition, le Tour suivant est déjà en préparation. Le prochain "Top la 1ère" aussi. L’histoire retiendra que Rosette - L'Appaloosa était la première yole à décrocher cette distinction.