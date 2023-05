Le traditionnel "pâté en pot" de Martinique dévoile toutes ses saveurs à Saint-Pierre

Le "festival du pâté en pot" est au programme du "Mai de Saint-Pierre" cette année encore. Pour cette 5e édition, les organisateurs ont inscrit sur la carte plusieurs recettes, à base de cabri, de "tinin", de cochon, de bœuf, de soja, de lambi, de "boyo-ton" et de fruits de mer. Les amateurs de cette soupe traditionnelle sont attendus de 9h à 14h, sur la place Bertin de la ville d’art et d’histoire.

Guy Etienne •

L’association "Saint-Pierre 1635" remet le couvert sur la Place Bertin à Saint-Pierre (dans le cadre du "Mai 2023") ce samedi 13 mai, de 9h à 14h avec au menu, différentes recettes de "pâté en pot".

La 5e édition de ce festival propose aux amateurs cette recette traditionnelle à base de cabri, de "tinin", de cochon, de bœuf, de soja, de lambi, de "boyo-ton" et de fruits de mer, "tout en conservant ses fondamentaux".

Apparu à la période esclavagiste, le "pâté en pot" (soupe traditionnelle antillaise) s’apparente à un met d’origine sénégalaise). Comme la plupart des soupes, très nourrissant, le "pâté en pot" est de circonstance lors de grandes occasions (baptêmes, communion, mariage…). Accommodé de légumes et d’abats, cet héritage culinaire s’adapte à toutes les papilles. Cette action, outre la notion de valorisation d’un pan du patrimoine culinaire martiniquais, tend à sensibiliser les générations du bien fait de cuisiner soi-même. L’association "Saint-Pierre 1635"

La manifestation est agrémentée d’une ambiance musicale et d’une présentation de costumes d’antan. D’ailleurs, la tenue traditionnelle est recommandée par l’organisation. En outre, une vente de ce "pâté en pot" multi-saveurs sera proposée au public.

Sonia Chevignac, présidente l’association "Saint-Pierre 1635", en train de préparer un "pâté en pot" (image d'archives). • ©Association "Saint-Pierre 1635"

Depuis sa création le 17 août 2019, l’association "Saint-Pierre 1635" s’est fixée comme mission "de défendre, de valoriser et d’animer le patrimoine culturel, culinaire, architectural, musical, (etc.) martiniquais et notamment pierrotin" ajoute Sonia Chevignac, la présidente.

"J’aime ma ville, je m’implique"

Elle entend au travers des actions menées dans le domaine culturel, sportif, de loisir et social, s’impliquer dans la vie de la cité, sensibiliser et transmettre la richesse patrimoniale matériel et immatérielle de la Martinique et plus singulièrement pierrotin aux publics (population locale, visiteurs, touristes). La philosophie de l’association repose essentiellement sur l’engagement de ses membres pour la mise en place des différents rendez-vous intergénérationnels et s’appuie sur la devise : "J’aime ma ville, je m’implique". L’association "S-P 1635"