Tour de Martinique 2023 en yoles rondes : l'UFM sur le pont pour le respect des femmes

Depuis le début du Tour en yoles 2023, l'Union des Femmes de Martinique (UFM) est présente sur les réseaux sociaux. A l'occasion de cet évènement festif, l'association féministe renouvelle sa campagne de sensibilisation pour le droit des femmes à se vêtir comme elles le souhaitent.

Alain Petit •

À bord des yoles, les femmes forcent le respect. Celles qui assistent au Tour 2023 depuis les bateaux ou la plage font en revanche l'objet de railleries ou de comportements indélicats, voire agressifs.

C'est le constat de l'Union des femmes de Martinique (UFM) qui mène campagne sur les réseaux sociaux. L’Objectif : sensibiliser le public à l'importance du respect des femmes, vêtues pour l'occasion de tenues qui ne doivent pas faire l'objet de jugements.

L'UFM cible les grands évènements

À l’instar des actions menées durant le carnaval, l'Union des Femmes de Martinique occupe les réseaux sociaux et se déplace en fonction de ses moyens.

Depuis plus deux ans, l'association cible les grands événements culturels et festifs. Durant ces périodes où le corps est beaucoup plus exhibé, où il est vecteur d'une image de liberté et de bien-être, les femmes sont les victimes de jugements et d'attouchements.

Nous avons eu des témoignages de femmes qui ont été touchées durant la Mercury Beach alors qu'elles s'amusaient dans l'eau. Porter un maillot ne signifie pas qu'elles sont disponibles pour des avances non sollicitées. Quelle que soit leur tenue, les femmes ont droit au respect ! Rita Bonheur, Présidente de l'Union des Femmes de Martinique (UFM)

Des attitudes que l'UFM combat pour changer les mentalités. Mais difficile de convaincre avec peu de moyens et des chiffres inquiétants.

En Martinique, une femme sur deux est victime de harcèlement de rue. Sur les plages ou lors d'événements festifs, cette statistique devrait être encore supérieure.