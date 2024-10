Violences urbaines en Martinique : les établissements scolaires restent fermés vendredi

Les établissements scolaires n’accueilleront pas d’élèves demain (vendredi 11 octobre).

Compte tenu de l'incertitude du contexte social actuel et par principe de précaution, la mesure d’interruption de l’accueil des élèves, des usagers et des personnels dans les établissements des premier et second degrés, et dans les services du rectorat est prorogée pour la journée du vendredi 11 octobre 2024.