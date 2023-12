Visite du président du Bénin : les rassemblements au François interdits le jeudi 14 décembre

Du 13 décembre au 17 décembre 2023, le président de la République du Bénin, Patrice Talon est en déplacement officiel en Martinique.

Mais à la veille du vernissage l'exposition "Révélation ! Art contemporain du Bénin" qui rassemble plus de 40 artistes béninois de renom à l’habitation Clément, à laquelle ce dernier assistera en compagnie du préfet de la Martinique, les appels à manifester se multiplient sur les réseaux sociaux.

Il a été porté à l'attention du préfet de la Martinique par la voie des réseaux sociaux que certains auraient pour intention de perturber le déplacement du président de la République, et particulièrement le vernissage de cette exposition, au-delà de ce que la liberté de manifestation et d'expression permet dans le cadre républicain. En effet, des paroles virulentes ont été prononcées, laissant craindre la commission d'infractions pénales et de troubles à l'ordre public à l'occasion de ce grand rassemblement de personnes sur le territoire de la commune du François. Des appels véhéments au rassemblement et à la contestation radicale ont été lancés sur les réseaux sociaux, alors qu'aucune manifestation n'a été déclarée en préfecture.