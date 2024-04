11.000 foyers toujours privés d'électricité, la panne en cours d'analyse à la centrale de Longoni

A 19h30, 11.000 foyers sont toujours privés d'électricité, dans le sud et à Koungou et Dembeni, suite à une panne survenue à la centrale de Longoni ce vendredi matin. EDM avait annoncé en milieu d'après-midi avoir rétabli l'ensemble des clients concernés, tout en précisant que l'incident technique était toujours en cours.

EDM indique à 19h30 que 11.000 foyers sont toujours privés d'électricité, notamment dans le sud, et dans les communes de Koungou et Dembeni. Une heure plus tôt, 25.000 foyers étaient concernés sur l'ensemble de l'île, suite à une panne survenue ce vendredi 5 avril à 7h40 à la centrale de Longoni.

Ce matin, c'était le cas de 21.000 foyers dans le centre et le nord. Électricité de Mayotte indiquait vers 15h que le courant avait été rétabli chez l'ensemble des clients tout en précisant que "l'aléa est toujours en cours de résolution." A ce stade, EDM mène toujours des analyses pour déterminer l'origine de cet incident technique.

Ces coupures de courant impactent également la distribution d'eau, notamment en perturbant le fonctionnement de l'usine de potabilisation de l'Ourouveni. La SMAE avait indiqué en début de journée que l'eau serait rétablie quand l'alimentation électrique reviendra à la normale dans les secteurs de Hajangoua, Kahani, Malamani, Hamouro, Sada, Ongoujou et Mangajou.