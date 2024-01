354 postes supplémentaires d'enseignants pour la prochaine rentrée à Mayotte

354 postes supplémentaires sont prévus pour la rentrée prochaine, annonce le recteur de Mayotte, Jacques Mikulovic. L'enjeu est désormais de trouver les enseignants à recruter.

L'académie de Mayotte va bénéficier de 354 postes supplémentaires à la rentrée prochaine, annonce le recteur ce lundi 15 janvier. "On a les effectifs en termes d'enseignants à mettre en face des élèves", précise Jacques Mikulovic. "L'enjeu, c'est désormais de les recruter et de les former." Il reconnaît "des carences en enseignants" dans certaines disciplines. "On est toujours à la recherche et à la valorisation de l'attractivité de cette académie, qui est un challenge pédagogique pour tous", ajoute-t-il.

Un enjeu dénoncé plus tôt dans la journée par le coprésident de la FCPE. "On savait qu'il manquait à la rentrée une centaine d'enseignants dans le second degré, pareil dans le premier degré", évoque Haidar Attoumani. "Il y des améliorations, mais c'est toujours pas suffisant, des classes souffrent par manque de professeur de français et de mathématique." Il dénonce "beaucoup de promesses", mais "des élèves qui en pâtissent."

Méthode Néo

L'enjeu pour les écoles est de renforcer l'apprentissage du français face au faible niveau des élèves en fin d'école primaire. La méthode du manuel de lecture Néo a notamment été déployée dans les établissements. "On a mis en place une formation de nos formateurs, qui se diffusent ensuite à destination de tous nos enseignants", explique le recteur. "Chaque enseignant a ensuite la liberté pédagogique de choisir cette méthode ou pas, l'essentiel c'est qu'on puisse évoluer ce qui fonctionne le mieux." Face au grand nombre d'enseignants contractuels, "il convient de les accompagner en donnant des outils pédagogiques pour qu'ils puissent expérimenter avec leurs élèves", ajoute Jacques Mikulovic.