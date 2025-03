Caillassages : les conducteurs de bus dans la Cadema annonce un débrayage symbolique pour la rentrée

Les conducteurs du GIE Ouvoimoja Transport, qui assure le transport scolaire dans la Cadema, annoncent un débrayage symbolique pour la rentrée ce lundi. Ce mouvement fait suite à un caillassage le 28 février, au cours duquel un conducteur a été blessé à la tête.

Le groupement Ouvoimoja Transport, qui assure le ramassage scolaire sur le territoire de la Cadema, annonce dans un communiqué que ses conducteurs vont observer un débrayage symbolique ce lundi 17 mars, pour la rentrée. "Des perturbations sont donc à prévoir dans cette zone", explique le groupement. "Par cette mobilisation les conducteurs expliquent dénoncer les violences récurrentes dont ils sont victimes et l’absence de réponses concrètes des autorités compétentes."

Ce mouvement fait suite à un caillassage survenu le 28 février, un conducteur a été blessé à la tête par un jet de pierre. Quelques jours plus tôt, les chauffeurs du territoire exerçaient leur droit de retrait pour dénoncer ces épisodes de violence répétés. Selon le communiqué, les mesures mises en place, comme l'installation de fenêtres en polycarbonate par le conseil départemental, "n'empêchent pas l'augmentation du nombre de caillassages."

"En tant qu’employeurs, nous prenons acte de ce mouvement et appelons les autorités à agir sans délai pour garantir la sécurité des conducteurs et des usagers", annonce Ouvoimoja Transport. "Les incidents violents se multiplient sur les lignes de transport, exposant quotidiennement nos équipes à des risques inacceptables." Le groupement salue également les mesures de la préfecture, comme l'annonce de sanctions administratives pour les parents de mineurs auteurs de violence, "cependant, l’État doit intensifier ses efforts pour restaurer son autorité et garantir l’ordre public." Les services du transporteur devraient reprendre normalement le lendemain.