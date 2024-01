Des MJC de Tsingoni bloquées suite à des rumeurs d'arrivée de migrants

Plusieurs MJC de la commune de Tsingoni ont été bloquées à la mi-journée ce lundi par des habitants qui craignent l'arrivée de migrants. Des rumeurs démenties par la préfecture.

Après les tensions de ces derniers jours autour du camp de migrants au stade de Cavani, des rumeurs ont commencé à circuler dans la commune de Tsingoni concernant la relocalisation de ces migrants. En réaction, plusieurs habitants ont notamment bloqué les MJC de Mroalé et de Miréréni. Sur les réseaux sociaux, certains appellent à "bloquer les bus d'Africains" au rond-point de Tsingoni. Des rumeurs démenties par la préfecture, qui ajoute que "la situation à Cavani mobilise les services de l’état et des collectivités. L’objectif étant de libérer le stade de Cavani et trouver des solutions tout en restant dans le cadre de la loi."