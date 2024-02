Gérald Darmanin à Mayotte à partir de dimanche avec quinze gendarmes supplémentaires du GIGN

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer sera à Mayotte à partir de dimanche. Gérald Darmanin sera accompagné de Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer.

Gérald Darmanin annonce venir à Mayotte à compter du dimanche 11 février. Il sera accompagné de sa ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux ainsi que de plusieurs directeurs généraux du ministère de l'Intérieur : la directrice générale adjointe de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des étrangers en France et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Dans l'avion on retrouvera également une quinzaine de gendarmes du GIGN qui viendront renforcer les effectifs sur place pour mener des opérations coup de poing.

Lors de sa visite, Gérald Darmanin ira à la rencontre "de l'ensemble des services de l’État présents sur place ainsi que les élus de l’archipel et les citoyens, mais également avec les acteurs économiques dont l’activité est rendue difficile par les barrages qui bloquent la circulation depuis plusieurs semaines."

Lors de ce déplacement, "Gérald Darmanin échangera avec les forces vives de l’île afin de préparer la mise en œuvre d’une nouvelle opération d’ampleur pour lutter contre la délinquance et l’immigration illégale."

Ce déplacement permettra aussi aux ministres de relancer les travaux sur le projet de loi Mayotte, que le Premier ministre a annoncés lors de sa déclaration de politique générale le 30 janvier dernier.