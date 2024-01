Gérald Darmanin annonce le démantèlement du camp de migrants du stade de Cavani

Le camp de migrants installé au stade de Cavani sera démantelé annonce ce mercredi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une quarantaine de réfugiés seront notamment envoyés dans l'Hexagone.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce ce mercredi 17 janvier avoir demandé le démantèlement du camp de migrants installé au stade de Cavani. Une quarantaine de réfugiés seront rapatriés dans l'Hexagone "car ils n'ont pas à rester à Mayotte, on a reconnu qu'ils avaient droit à l'asile et mon travail est désormais de les protéger", annonce le ministre.

"Il y a ceux qui utilisent manifestement le droit d'asile à des fins de détournement, venant notamment de l'Afrique des Grands Lacs." poursuit Gérald Darmanin. "La loi immigration qui, je l'espère, sera validée dans quelques jours par le conseil constitutionnel nous permettra de lutter contre le détournement du droit d'asile." Il évoque notamment l'obligation que les deux parents soient en situation régulière ou de nationalité française depuis un an pour obtenir le droit du sol.

"Il n'y a pas de faillite de l'État, il y a des associations qui les aident à venir et j'aimerais qu'on regarde ce fonctionnement-là." poursuit-il. "Ils ont raison ces habitants, j'ai été interpellé par les députés Mansour Kamardine et Estelle Youssoupha, et ils ont eu raison de le faire." Le ministre annonce également qu'il se rendra "très bientôt" à Mayotte. Gérald Darmanin est actuellement à La Réunion pour constater les dégâts du passage du cyclone Belal.