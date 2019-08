IBS : la décision du tribunal administratif est tombée

« L'usage de la force publique est l’ultime recours. »

Le feuilleton IBS (Ingénierie Béton Système) continu. Comme l’ont révélé nos confrères des Nouvelles de Mayotte, le tribunal administratif a statué dans ce nouveau volet judiciaire de l'affaire.Le juge des référés, saisi dans les situations d’urgence, écrit dans sa décision qu’il est « enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de concours de la force publique […] et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois. » Autrement dit, le tribunal administratif demande au préfet d’envisager de nouveau la possibilité d’envoyer les forces de l’ordre pour déloger IBS de la carrière de Kangani. Celle-ci est occupée illégalement par l’entreprise, comme nous le rappelions dans un article publié au moment des blocages. Le 08 août dernier, à la suite d’une rencontre avec les salariés et la direction d’IBS le préfet avait déclaré : « J’interviendrai avec la force publique si le tribunal le demande. Car mon travail c’est de faire respecter la loi. » Il avait ensuite précisé : « Je ne le ferai pas tout de suite. Je privilégierai d’abord une solution négociée. » Contacté suite à la décision de justice, la préfecture a confirmé cette position : « Le préfet travaille à rechercher des solutions avec l’ensemble des acteurs. L'usage de la force publique est l’ultime recours. »Pour Guillaume Nayanin, directeur général du groupe IBS, et fils de Théophane Narayanin, dit « Guito » : « Nous prenons compte du délais de trois mois posé par le tribunal. Nous sommes ouverts si jamais une table de négociation se met en place. »Avec cette décision de justice la saga IBS est loin d'être terminée.