immigration clandestine : arraisonnement de deux kwassas au large de Mayotte

Dans la nuit de dimanche à lundi , la brigade nautique de la DTPN de Mayotte a procédé à l’arraisonnement de deux kwassas au large de Mayotte avec à bord 34 passagers.

Mayotte la 1ère •

Cette nuit, la brigade nautique de la DTPN de Mayotte a procédé à l’arraisonnement de deux kwassas au large de Mayotte, le premier aux Badamiers à 20h50 et le second à Mtsamboro à 01h10. Au total, 34 comoriens en situation irrégulière étaient interpellés ainsi que les deux pilotes des embarcations. Ces derniers sont actuellement [ce lundi 1er mai à 9h40] en garde à vue au Service Territorial de la Police de l'Air et des Frontières.

Les candidats à l'immigration toujours déterminés malgré le contexte particulier avec l'opération Wuamlbushu qui a démarré à Mayotte depuis le lundi 24 avril.

Pas encore de reconduites aux Comores.

Selon la procédure habituelle , après le centre de rétention , les passagers en sitiuation irrégulière sont reconduits à la frontière. Sauf que depuis une semaine , les Comores refusent d'accueillir les personnes expulsées de Mayotte. Ce qui pose un vrai problème à l'Etat puisqu'au bout de cinq jours, les personnes peuvent être laissées en liberté avec une obligation de quitter la France ( OQTF). L'Etat peut tout de même saisir le juge des libertés pour renouveler le délai de détention au CRA , qui peut être prolongé de 20 jours , en attedant que sur le front diplomatique les discussions évoluent entre la France et les Comores.