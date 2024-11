La revue de presse de Mayotte : un camp de migrants démantelé, la fibre optique et le lancement du Téléthon

Dans la revue de presse ce vendredi 29 novembre, la rédaction revient sur le démantèlement du camp de migrants de Tsoundzou, le déploiement de la fibre optique à Mayotte et le lancement du Téléthon dans le département.

Le camp de migrants à Tsoundzou 2 a été démantelé

Ces ressortissants africains avaient pris l’habitude de se regrouper en face du village Coalia, réquisitionné en centre d’hébergement d’urgence. Hier, les services de la préfecture et la police municipale les ont délogés. Les matelas et les vêtements ont été mis dans une benne, entre 50 et 60 personnes ont été pris en charge, notamment les femmes et les enfants.

Ils ont été mis à l’abri pour « pouvoir traiter dès que possible leur situation administrative", explique sur le site de Mayotte la 1ère Aurélien Diouf, le directeur de cabinet du préfet. Dès que possible, c’est-à-dire dès que le bureau des étrangers ne sera plus bloqué par le collectif des citoyens de Mayotte 2018. L’État veut éviter de revivre la situation du camp de Cavani et les accidents, 13.000 véhicules par jour circulent sur cette route rappelle Flash Info. Un arrêté préfectoral a été pris pour interdire toute réinstallation.

Le lycée de Kahani reste fermé jusqu’à lundi

Et la FCPE prévoit déjà une mobilisation pour la réouverture. La fédération des parents d’élèves appelle à un rassemblement à 7h ce lundi de la population et des élus pour soutenir les élèves. C’est suite à l’agression d’élèves par un groupe de jeunes devant l’établissement avant-hier. Le rectorat a décidé de banaliser le reste de la semaine au lycée de Kahani, le temps de trouver des solutions de sécurité. Décision prise après l’assemblée générale organisée hier matin, en présence notamment du directeur de cabinet du recteur et son responsable de la sécurité. Un renfort des équipes mobiles de sécurité a déjà été annoncé. Une cellule psychologique est aussi en place, des informations à retrouver sur notre site Internet.

Pourquoi évaluer les politiques publiques ?

C’est le titre du Journal de Mayotte, le sous-entendu étant : à quoi sert le CESEM, le conseil économique social et environnemental de Mayotte ? Pour fêter ses 20 ans, un colloque a débuté hier et se poursuit aujourd’hui à la Technopole de Dembéni. Cet organe consultatif donne des avis et des rapports sur les enjeux du territoire et les politiques publiques, notamment celles du conseil départemental. Selon le journal, c’est un peu le Jiminy Cricket du département, cet insecte qui représente la conscience de Pinochio. Sauf que Pinochio, il n’écoutait pas toujours ses conseils, et c’est bien le problème à Mayotte. « L’efficacité de ces évaluations dépend du bon vouloir des collectivités territoriales », selon le vice-président des CESER de France. « Cette volonté a été fluctuante par le passé, et l’absence de conseillers départementaux de la majorité à ce colloque n’était pas pour rassurer », ajoute le Journal de Mayotte.

Vous nous regardez ou écoutez peut-être sur Internet..

Et si vous voulez une image en haute définition, il faut une bonne connexion Internet. C’est le thème du dossier de Mayotte Hebdo cette semaine : dans l’Hexagone, on parle de 5G et la fibre optique est la norme. À Mayotte, on débat encore de sa mise en place. Les travaux devraient débuter l’an prochain. Pour les raccordements le groupe Océinde a été retenu, propriétaire de l’opérateur réunionnais Zeop. Mamoudzou sera la première commune raccordée. Pour les autres, ce sera étalé jusqu’à 2030. Le tout pour 183 millions d’euros. C’est le projet le plus coûteux du département, un amendement a d’ailleurs été déposé cette semaine par le sénateur Said Omar Oili pour tenter une nouvelle fois de sécuriser les financements promis par l’Etat.

Dans ce dossier Mayotte Hedbo s’intéresse aussi à la téléphonie mobile et aux témoignages des Mahorais qui ont décidé de se brancher sur Starlink, les satellites du milliardaire américain Elon Musk. « Avec le haut débit, j’ai l’impression d’avoir changé de télé » explique un père de famille qui utilise aussi beaucoup Internet pour le télétravail. Une bonne connexion Internet, ça vous permettra d’aller télécharger Mayotte Hedbo pour en savoir plus sur ce dossier.

C’est le coup d’envoi du téléthon

Il sera donné à 8h sur la place de la République de Mamoudzou. Jusqu'à demain, plusieurs événements sont organisés à Mayotte pour collecter des fonds pour les patients atteints de maladies rares, pour accompagner leur prise en charge et financer la recherche sur ces pathologies.

Pour ça, les pompiers et les élèves se mobilisent, ceux notamment du lycée des Lumières, qui vont installer de 9h à 13h des stands dans l'établissement pour collecter des fonds et sensibiliser. Outre les animations sur la place de la République, les pompiers prévoient aussi un tournoi multisport au stade de Chirongui ce samedi 30 novembre.