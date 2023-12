Le CUFR de Dembéni devient officiellement "Université de Mayotte"

Le décret pour modifier le statut du CUFR de Dembéni a été publié ce samedi au Journal officiel. Le centre universitaire devient un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommé "Université de Mayotte."

Le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte à Dembéni va changer de statut à partir du 1er janvier. Le décret a été publié ce samedi 30 décembre au Journal Officiel pour marquer son passage en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le CUFR portera désormais le nom d'Université de Mayotte. Lors de sa visite le 8 décembre, la Première ministre Elisabeth Borne avait promis le statut d'université de plein exercice pour le CUFR.

"Cet engagement n'a pas été tenu", déplore Thomas M'Saïdié, maître de conférences en droit public au centre universitaire. "Ce que ce décret met en place, c'est un Institut national universitaire, qui n'aura d'université que le nom." Il prend pour exemple le fait que cette université de Mayotte sera soumise aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation, qui la classe donc dans la catégorie "d'institut et d'école extérieurs aux universités."

"Une mascarade"

"Nous pourrons délivrer nous-mêmes nos diplômes, mais nous serons toujours soumis aux partenariats avec d'autres universités", poursuit le chercheur. "Par exemple, nous ne pouvons pas proposer d'études de médecine, car il faut un centre hospitalier universitaire, mais pour ça, il faut qu'il soit rattaché à une université de plein exercice." Il déplore également le fait que "sur le plan budgétaire et matériel, cela ne fait aucune différence."

Il avait interpellé la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à ce sujet sur le réseau social LinkidIn, dénonçant "une mascarade" et "un traitement inique et méprisant" pour les Mahorais.