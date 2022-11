Le Gouvernement envoie le RAID à Mayotte

Face à la situation qui se dégrade à Mayotte depuis quelques jours et la multiplication de la violence, certains élus avaient réclamé une réponse forte de l'État afin de ramener l'ordre de Département.

Jean-François Carenco, ministre délégué en charge des Outre-mer annonce qu'une "dizaine de policiers" du Raid, l'unité d'élite de la Police nationale française, doit arriver à Mayotte d'ici demain, mardi 22 novembre, pour enrayer la flambée des violences.

Jean-François Carenco, Ministre délégué chargé des Outre-mer sur le plateau de "Outre-mer et si on bougeait les lignes ? " • ©Outre-mer la 1ère

Le sénateur Thani Mohamed Soilihi se réjouit de l'annonce du Gouvernement :

Depuis plusieurs jours maintenant, la situation à Mayotte se dégrade considérablement. Les incidents provoqués par des bandes de délinquants deviennent de plus en plus fréquents et graves. Entre attaques de cars scolaires, domiciles et véhicules incendiés, magasins saccagés et pillés, et personnes tuées ou mutilées, les forces de l’ordre, malgré leur professionnalisme, sont dépassées. Face à ce déchainement inouï de violences, j’ai réclamé au Ministre de l’Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin, l’envoi du RAID, afin de ramener l’ordre au sein de notre Département. Il a pris la mesure de la gravité des événements en annonçant ce matin l’intervention de cette unité d’élite dans l’attente d’opérations d’envergure pérennes.