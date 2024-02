Les activités de La Poste perturbées par les barrages

Si la levée des barrages ce mardi a permis une reprise temporaire des activités de La Poste, son fonctionnement reste perturbé par les blocages dans l'île.

La Poste alerte dans un communiqué ce mardi 6 février sur l'impact des barrages sur ses activités, notamment à destination des allocataires des minimas sociaux clients de la Banque Postale. Ce mardi, grâce à la levée des barrages à l'occasion de la manifestation à Mamoudzou, 11 des 14 bureaux de poste de l'île ont pu ouvrir, à l'exception des bureaux de Kani-Keli, Coconi et Kawéni.

"L’acheminement du courrier et des colis est toujours fortement impacté par ce mouvement social, notamment à cause des difficultés d’accès à l’aéroport", précise La Poste, qui invite ses clients à différer leurs envois de courriers et de colis ajoutant que "dans ce contexte, la priorité de La Poste est la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients."