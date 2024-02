Manifestation à Mamoudzou contre l'insécurité et l'immigration : plus d'un millier de manifestants, des tensions au tribunal

Les forces vives organisent ce mardi une nouvelle mobilisation dans les rues de Mamoudzou contre l'insécurité et l'immigration. Plus d'un millier de manifestants sont présents, des tensions ont éclaté au niveau du tribunal judiciaire à Kawéni.

Mayotte la 1ere •

Les "forces vives" organisent une nouvelle journée de mobilisation dans les rues de Mamoudzou ce mardi 6 février. Tout comme pour la précédente manifestation mercredi dernier et pour le congrès de Tsingoni ce dimanche, les barrages ont été levés en début de matinée pour permettre aux habitants de rejoindre le chef-lieu. Plus d'un millier de manifestants ont répondu à cet appel pour dénoncer l'insécurité et l'immigration. Des tensions ont notamment éclaté à Kawéni au tribunal judiciaire. Les forces de l'ordre ont fait usage de bombes lacrymogènes pour repousser les manifestants qui tentaient de forcer l'accès au tribunal.

Le cortège se scinde en deux

Le cortège s'est divisé en deux. Les hommes sont restés devant le tribunal, tandis que les femmes sont parties vers le rond-point de la zone NEL. Elles empêchent les manifestants venus de la place de la République de rejoindre le tribunal.

Les manifestants restés sur la place de la République se dirigent vers Kawéni.

Le groupe de manifestants resté sur la place de la République est également parti vers 11h30 en direction de Kawéni. Ils viennent soutenir le cortège, après avoir appris que des bombes lacrymogènes ont été utilisées sur des manifestants qui tentaient de forcer le dispositif des forces de l'ordre pour accéder au tribunal. Peu avant 11h, une barge a été autorisée par les "forces vives" à quitter Petite-Terre pour acheminer les habitants vers le lieu de la mobilisation à Mamoudzou.

Les manifestants prenant la barge en Petite-Terre pour rejoindre la manifestation à Mamoudzou • ©Mayotte La 1ère

Des pierres jetées sur les policiers depuis l'autre côté du tribunal

La circulation est complètement coupée par les manifestants sur la RN1 vers 11h15 devant le tribunal. Des jeunes à l'arrière du dispositif de gendarmerie ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre. Les leaders du mouvement indiquent aux manifestants de s'éloigner du secteur et de ne pas se mêler aux affrontements.

DIRECT. mobilisation à Mamoudzou • ©Mayotte la 1ere

Les manifestants restent rassemblés devant le tribunal

Les manifestants restent rassemblés sur la route nationale, devant le tribunal, refusant de rebrousser chemin malgré l'important dispositif de forces de l'ordre. "On voulait faire passer un message, les Mahorais se font tuer tous les jours et la justice ne donne aucune réponse", explique Safina Soula, la présidente du collectif des citoyens de Mayotte 2018, les yeux embués de larmes à cause des bombes lacrymogènes utilisées un peu plus tôt. "C'est la justice, les magistrats, c'est l'État qui a fait arrêter l'opération Wuambushu." Des ambulances sont arrivées sur place vers 11h pour prendre en charge des manifestants qui se sont évanouis.

Scène de tension devant le tribunal judiciaire • ©Yasmine Djaffar

Des bombes lacrymogènes utilisées sur les manifestants pour barrer l'accès au tribunal

Les forces de l'ordre sont présentes pour empêcher le cortège d'accéder aux administrations, comme les locaux de la CSSM. Des manifestants ont tenté de forcer l'accès au tribunal judiciaire, dont l'accès était barré par la gendarmerie et la police. Des bombes lacrymogènes ont été utilisées pour les repousser. "Nous on ne jette pas de pierres, on n'a pas de chombo et on nous gaze alors que les délinquants peuvent faire ce qu'ils veulent", dénonce une manifestante.

Les forces d'ordre empêchent les manifestants d'accéder au tribunal judiciaire • ©Yasmine Djaffar

Départ du cortège vers Kawéni

Le cortège de plus d'un millier de personnes est parti peu avant 10h en direction de Kawéni, où sont situées plusieurs administrations. Dans la foule, plusieurs manifestants arborent des t-shirts à l'effigie des barrages qu'ils occupent. Devant le stand installé devant les locaux des finances publiques à Kawéni, Safina Soula, présidente du collectif des citoyens de Mayotte 2018 précise qu'il "s'agit de montrer que Kawéni rentre dans le mouvement, même s'il n'y a pas de barrage prévu." Vers 10h20, les manifestants ont pris la direction du tribunal.

Le cortège de manifestants se déplaçant vers Kawéni • ©Yasmine Djaffar

Le cortège se déplace en direction de Kawéni • ©Mayotte La 1ère

"C'est une nouvelle manière de rassembler la population"

"Nous sommes venus pour assiéger la capitale de l'île", résume Badirou Abdou, l'un des membres des forces vives. "C'est une nouvelle manière de rassembler la population pour lancer nos messages." Près de la place de la République, beaucoup de magasins et de bureaux ont été fermés. Plusieurs actions ont été prévues pour cette matinée de mobilisation.

Une nouvelle journée de mobilisation Place de la République • ©Mayotte la 1ere

Les premiers manifestants rassemblés sur la place de la République

Les manifestants sont déjà réunis sur la place de la République, vers 9h, venant des quatre coins de l'île. Une douzaine de points de ramassage en bus sont prévus notamment depuis les différents barrages.

Une dizaine de manifestants sont également positionnés à Kawéni. L'un d'eux explique qu'ils envisagent de bloquer le rond-point El Farouk.

Les premiers manifestants réunis sur la place de la République • ©Jaïdi Maoulida