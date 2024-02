Un durcissement des barrages et un manifeste annoncés suite au congrès de Tsingoni

Après deux semaines de barrages sur les routes de Mayotte, un durcissement de la mobilisation est annoncé faute de réponse du gouvernement. Une annonce faite suite au congrès de Tsingoni, où plus d'un millier de personnes se sont réunies ce dimanche.

La mobilisation se durcit contre l'insécurité et l'immigration à Mayotte, après le congrès de Tsingoni où plus d'un millier de personnes se sont réunies ce dimanche 4 février à l'appel des élus et des "forces vives" à l'origine du mouvement. Si les barrages ont été levés pour la journée, ils vont reprendre dès le lendemain avec une intensification des blocages.

Le congrès de la réconcialiation entre les Mahorais et leurs élus • ©Mayotte

Certains appellent à organiser des barrages ne laissant passer aucun piéton ni véhicule, pas même les services d'urgences, comme cela a été évoqué lors d'interventions durant le congrès. Au cours d'une réunion ce vendredi avec les élus à la MJC de Mroalé, Badirou Abdou l'un des membres des forces vives avait promis une telle mesure si le gouvernement ne nommait pas de médiateur d'ici la fin de la semaine.

La charte de bonne conduite toujours en vigueur

Une information démentie par l'un des porte-paroles du mouvement. S'il confirme que d'autres points de barrage seront mis en place, la charte de bonne conduite décidée ce jeudi reste en vigueur. Outre les véhicules de secours, les camions de ramassage de déchets seront désormais autorisés à franchir les barrages. Le président du Sidevam, le syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte, avait appelé plus tôt dans la journée à laisser ses services circuler pour éviter les dépôts d'ordures qui "présentent des risques réels de développement de maladie."

Crise sociale : l'analyse du président du département • ©Mayotte

Après déjà plusieurs réunions cette semaine, les élus et les forces vives ont acté plusieurs revendications communes. Un manifeste qui sera soumis au gouvernement et officiellement signé ce lundi lors d'une réunion à l'hémicycle Younoussa Bamana entre élus, forces vives et responsables politiques. Ils actent notamment la création d'une "Commission de la sécurité et de la défense de Mayotte", chargée de "veiller au renforcement de l’expertise locale et au développement des actions de

sensibilisation des élus et des corps constitués en matière de sécurité et de défense."

Le manifeste des élus et des forces vives

Parmi les mesures demandées au gouvernement :