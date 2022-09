Les Maires suspendent leur mouvement "Île morte"

La journée de vendredi, toujours marquée par le mouvement "île morte", s'est articulée autour d'une nouvelle réunion de concertation. Cette fois entre les élus et le collectif des citoyens de Mayotte. Réunion au cours de laquelle les problématiques de l’éducation et l’insécurité étaient au centre des préoccupations.

C'est pendant cette réunion que la décision a été prise de lever le mouvement tout en continuant les réflexions, notamment sur les moyens de pression envers le gouvernement.

C'est un message fort qu'on envoie à l'Etat, on n'annule pas, on suspend ! On va voir si tous ce qui a été annoncés par le Préfet ou par nous est mis en route. On jugera en fonction des actions du Préfet.