Trois hommes condamnés pour des attaques contre des gendarmes et la caserne de Sada

Trois hommes ont été condamnés à de la prison ferme suite à des attaques contre des patrouilles de gendarmerie et la caserne de Sada. Le député Mansour Kamardine appelle à remonter "les filières qui organisent délibérément le chaos à Mayotte."

En début de semaine, les forces de l'ordre ont été la cible de nombreuses violences dans la commune de Sada. Un homme a été condamné ce mercredi 31 janvier à quatre ans de prison pour une attaque contre la brigade de Sada, ciblée notamment par des jets de pierres et de cocktails molotov. Deux autres ont été condamnés à deux ans et un an et demi de prison ferme pour une attaque contre une patrouille de gendarmes.

Le député Mansour Kamardine "salue la célérité du travail de la police judiciaire et la fermeté de la Justice" dans un communiqué ce jeudi. "Je formule le vœu que les délinquants lorsqu’ils sont de nationalité étrangère, seront définitivement renvoyés dans leur pays à l’issue de leur peine de prison." L'élu ajoute que : "l’enquête sur l’attaque de la caserne de gendarmerie de Sada ayant mis en lumière le caractère prémédité de la violence et la rémunération des voyous pour qu’ils commettent leur forfait, j’espère que les services enquêteurs remonteront les filières qui organisent délibérément le chaos à Mayotte."