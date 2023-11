Accident mortel au Pont-des-Français : le conducteur placé en détention provisoire

Samedi après-midi, au Pont-des-Français, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et percuté le caniveau puis un abribus, tuant son passager, un cousin. Récidiviste, il a été placé en détention provisoire. Il sera jugé en comparution immédiate ce vendredi 24 novembre.

Il roulait en état d’alcoolémie, avec 1,60 gramme d’alcool par litre de sang, sous l’empire du cannabis et sans permis de conduire. Son permis avait été annulé par la justice en 2013, “suite à un jugement pour homicide et blessures involontaires par conducteur”, indique le parquet de Nouméa, ce jeudi soir.

Cinq jours après l’accident qui a coûté la vie à un papa de 32 ans, au Pont-des-Français, le procureur de la République annonce le déferrement du conducteur.

Il avait consommé une douzaine de canettes de bière

Lors de ses auditions, ce dernier “a admis avoir consommé une douzaine de canettes de bière au moment du déjeuner”. Il a expliqué “avoir tenté de dépasser un véhicule, puis, suite à l’arrivée d’un autre véhicule sur la voie opposée, s'être déporté sur la gauche”. La voiture a alors percuté une buse, au niveau du caniveau, puis un abribus de la route des Deux-Baies.

Son passager, un cousin, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, a été éjecté et projeté plusieurs mètres à l’avant de la voiture. Il est décédé de ses blessures peu après l’accident. Le parquet a désigné un administrateur ad’hoc afin d’assurer la représentation et la défense de ses deux enfants, mineurs, leur mère n’ayant pas souhaité déposer plainte et se constituer partie civile au nom de ses enfants, précise le communiqué de presse.

Il encourt dix ans d'emprisonnement

Le mis en cause a quant à lui été placé en détention provisoire. Il sera jugé en comparution immédiate ce vendredi 24 novembre. Une décision motivée par son casier judiciaire, qui comprend deux condamnations pour des infractions routières. La première, celle de 2013, après un accident mortel donc. La deuxième, en 2019, pour conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire.

Il encourt la peine de 10 ans d’emprisonnement et une amende de 150 000 € (18 millions de francs).