Action indépendantiste devant le Congrès "contre le passage en force de l'Etat"

Rassemblement ce jeudi matin devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie à l’appel de l’Union calédonienne et de l’USTKE, via la Cellule de coordination des actions de terrain. Objectif : alerter l’opinion en général, et le boulevard Vauban en particulier, sur les projets de loi annoncés par l'Etat pour reporter les élections provinciales et modifier le corps électoral.

“Nous ne renoncerons jamais aux rêves de nos pères”, “Non à la colonie de peuplement”… Les slogans scandés à Nouméa fin novembre pour accueillir le ministre Darmanin ont refait leur apparition. Des banderoles installées ce jeudi 11 janvier à proximité du Congrès, où se sont postés une centaine de militants indépendantistes. Projets de loi autour des provinciales Car dans l’intervalle, le gouvernement Borne a décidé de proposer un projet de loi constitutionnelle en vue de dégeler le corps électoral pour les provinciales. Il a aussi annoncé un projet de loi organique afin de reporter ce scrutin. La démarche s'appuie sur une analyse demandée au Conseil d'Etat. Les élus du boulevard Vauban doivent donner leur avis sur le sujet. Ce même jeudi matin, la commission de la législation et de la réglementation se réunissait dans ce but. "On sera attentifs" Voilà le contexte dans lequel la manifestation a été organisée. Une "mobilisation contre le passage en force de l'Etat sans consensus local" initiée par la CCAT, Cellule de coordination des actions de terrain, en particulier l'Union calédonienne et l'USTKE. "On ne sait pas ce que donnera l’avis du Congrès", a ainsi lancé le sénateur Robert Xowie, de l'UC, "mais on sera attentifs". Une séance publique assortie d'un vote doit avoir lieu sous quinze jours.

