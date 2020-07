Après une nuit de grand vent, retour à un avis de vigilance jaune

La Nouvelle-Calédonie change encore de couleurs. Après une accalmie de la météo, un avis de vigilance jaune aux fortes pluies et aux orages a été lancé cet après-midi sur la façade Est et une partie des Loyauté. La nuit dernière, c'est le vent qui a secoué une partie de la Grande terre.

Françoise Tromeur •

©Météo France NC

Des rafales à 119 km/h

119 km/h du côté de la montagnes des Sources, dans le Grand Nouméa ;

km/h du côté de la montagnes des Sources, dans le Grand Nouméa ; 96 km/h à Nessadiou, Bourail

km/h à Nessadiou, Bourail 95 km/h à Poingam, sur Poum

km/h à Poingam, sur Poum 85 km/h à Népoui, dans la commune de Poya.

Chutes d'arbre

Fortes averses sur Belep

83 mm en vingt-quatre heures à Belep ;

36 mm en douze heures à Ponérihouen ;

35 mm en douze heures à Hienghène ;

ou 32 mm en douze heures à Houaïlou.

Jaune, puis orange et jaune , puis verte, la Nouvelle-Calédonie vient encore de changer de couleurs. Depuis 16 heures ce jeudi, toute sa façade Est,, est placée en alerteaux forteset auxetsont également concernées.La nuit dernière, c’est surtout le, qui a soufflé. Les relevés ont confirmé desdécoiffantes en plusieurs points du pays. Des rafales ont été enregistrées à :Des arbres et des branches sont d’ailleurs tombés ici et là, dans les jardins mais aussi sur la. La gendarmerie a signalé mercredi soir une coupure ponctuelle de la circulation dans le col d’Amieu, ou encore un accident matériel à la sortie Nord de Koumac.Cet épisode orageux a donné peu de pluies. «Cependant, de fortes averses ont touché Belep où il est tombé 43,9 mm en une heure peu après minuit», souligne Météo France NC. «Les cumuls les plus importants ont été observés sur le Nord et le Nord-Est de la Grande terre» :