Aux quatre coins de la Nouvelle-Calédonie, retour sur la rentrée scolaire 2024

Après des vacances bien méritées, près de 63 500 élèves ont repris ce lundi 12 février le chemin des écoles, collèges et lycées. Dans le sud, dans le nord et dans les îles, la matinée a été pour le moins chargée.

Rédaction de NC la 1ère, avec Valentin Deleforterie •

Certains l'attendaient avec impatience, d'autres auraient bien prolongé les vacances plus longtemps. Les quelques dizaines de milliers d'élèves du territoire ont entamé une nouvelle année scolaire ce lundi. Une rentrée parfois placée sous le signe de la nouveauté, comme au lycée Escoffier (Nouméa), dont la direction a innové en accueillant les parents avec un petit-déjeuner. Convivialité et pédagogie étaient au rendez-vous ce lundi matin.

Le reportage d'Erik Dufour et Caroline Antic-Martin :

©nouvellecaledonie

Le soulagement à Do Kamo

Le public a fait sa rentrée, le privé également. A quelques kilomètres d'Escoffier, au lycée Do Kamo, on pouvait lire ce lundi du soulagement sur les visages des parents et des élèves. Tout le monde a pu se rendre compte que l'établissement était bel et bien ouvert, malgré la mise en liquidation de l'ASEE qui, depuis deux mois, suscitait une certaine inquiétude.

Le reportage de Dave Waheo-Hnasson et Christian Favennec :

©nouvellecaledonie

Les internes en avance

La veille, avec une quinzaine d'heures d'avance, les nombreux internes du pays ont été comme chaque année les premiers à effectuer leur rentrée. Illustration au lycée des îles Williama Haudra à Lifou, où 128 élèves étaient attendus ce dimanche soir.

Le reportage de Dave Waheo-Hnasson et Luigi Wahmereungo-Palmieri :

©nouvellecaledonie

Des internes, il y en a beaucoup également sur la grande terre. Au lycée Augustin Ty de Touho, ils sont même largement majoritaires. Sur les 360 élèves, 300 passeront l'année à l'internat. La rentrée peut s'avérer difficile pour ceux qui vivent la première séparation avec leur famille.

Le reportage de Géraldine Louis et Ismaël Waka-Ceou :

©nouvellecaledonie

Première rentrée pour certains

La rentrée, c'est un moment fort également pour les professeurs, surtout lorsqu'il s'agit de leur première affectation. Illustration à Oueholle, dans la région de Kaala Gomen, où les parents et une trentaine d'élèves ont accueilli ce lundi un nouvel enseignant en début de carrière.

Le reportage de Camille Mosnier et Nathan Poaouteta :

©nouvellecaledonie

Le challenge des familles nombreuses

La matinée a été très animée partout sur le caillou, elle a même pu prendre des allures de marathon pour les familles nombreuses. Au squat Téréka de Nouville (Nouméa), Falavia Manuopuava et ses six enfants ont relevé avec brio le défi logistique, dans la joie et dans la bonne humeur.

Le reportage de Brigitte Whaap et Gaël Detcheverry :

©nouvellecaledonie

Le passage en 6e, entre angoisse et enthousiasme

Au collège de Magenta, des élèves de 6ème visitent leur nouvel établissement scolaire. • ©Loreleï Aubry

Devant les grilles du collège de Magenta (Nouméa), l'appréhension de la rentrée scolaire était visible ce lundi matin. Le passage du CM2 à la sixième est un moment toujours particulier pour les enfants et leurs parents. Retrouvez ici le reportage complet de Loreleï Aubry

Les ULIS font leur rentrée

Dans la commune de Païta, au lycée Saint Jean XXIII, c'était aussi la rentrée pour les élèves inscrits en première année du dispositif ULIS professionnel. 35 jeunes en situation de handicap suivent ce cursus cette année.

Le reportage de Natacha Lassauce-Cognard et Laura Schintu :

©nouvellecaledonie

L'atout transport de Boulouparis

A Boulouparis, cette rentrée 2024 ne déroge pas à la règle : la commune propose cette année encore un service de transport scolaire quasi gratuit. 300 élèves scolarisés dans le premier degré bénéficient de ce service, qui coûte annuellement 35 millions de francs à la commune. Un poids en moins sur les épaules des parents.

Le reportage d'Aiata Arnold-Tarahu :

©nouvellecaledonie

Une rentrée au pied des tours de Saint-Quentin

L'une des trois tours de St Quentin, en attente d'être démolie. • ©Noémie Dutertre / NC la 1ère

A l'école Adrienne-Lomont, tout au nord de Nouméa, 180 élèves ont fait leur rentrée. Au pied des tours désaffectées de Saint-Quentin, c'est la seule école de son secteur classée en zone prioritaire. Et pourtant, un climat de confiance règne dans l'établissement. Retrouvez le reportage complet, tout en images, de Noémie Dutertre ici.