Avenir institutionnel : "Cinq mois pour aboutir à un projet, c’est tout à fait suffisant", indique Virginie Ruffenach

Invitée de la matinale radio, ce lundi 6 mars, la présidente du groupe Avenir en confiance au Congrès est revenue sur les récentes déclarations du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, dont le séjour en Nouvelle-Calédonie s’est achevé hier soir.

Sheïma Riahi •

Après trois jours de visite au pas de charge, Gérald Darmanin a fait plusieurs annonces. L’Etat, dit-il, a notamment proposé un calendrier et une méthode de travail afin d'aboutir à un projet institutionnel pour la Nouvelle-Calédonie d’ici le mois de septembre, dans l’optique de modifier la Constitution début 2024.

"Cinq mois, c’est une bonne durée"

Virginie Ruffenach a rencontré le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer samedi soir lors d’une rencontre bilatérale avec l’ensemble des non-indépendantistes. Elle estime que ce délai est raisonnable. "Quand on regarde l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, les différents accords qui ont été signés, les responsables politiques lorsqu’ils étaient au pied du mur ont su trouver des compromis, des chemins nécessaires pour donner des perspectives. Cinq mois, c’est donc une bonne durée".

Au nom de son groupe Avenir en confiance au Congrès, Virginie Ruffenach a exprimé l'impatience "de retrouver les partenaires avec lesquels les précédents accords ont été signés et de pouvoir renouer un lien de dialogue et d’échanges dans le respect des convictions de chacun".

"Avec un quart des ressources mondiales de nickel, la Nouvelle-Calédonie ne peut pas être uniquement un pays d’exportation"

Alors qu’une mission de l’Inspection générale des finances doit arriver, ce mercredi 8 mars en Calédonie, Virginie Ruffenach estime que cet audit est "une nécessité". Elle indique par ailleurs que l’ensemble des Calédoniens doit pouvoir bénéficier du nickel. "On a une problématique énergétique. On pourrait avoir une énergie pas chère, renouvelable et extrêmement accessible, c’est ce dont nous manquons. C’est aujourd’hui un sujet majeur". Reste à définir un nouveau projet industriel et énergétique. Gérald Darmanin réclame d’ailleurs un new deal pour le nickel calédonien.

