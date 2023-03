Visite ministérielle : Gérald Darmanin au contact des loyalistes pour sa deuxième journée

La séquence Vanuatu ayant été reportée, Gérald Darmanin le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a poursuivi son programme sur le sol Calédonien samedi 4 mars. Y figuraient notamment une visite de la SLN, l'inauguration de l'École de police de Nouméa, une rencontre avec le consulat du Japon et la bilatérale avec les loyalistes.

Rédactions de NC la 1ère avec Jean-Louis Koroma •

État d'urgence oblige, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin a du réadapter son programme pour éviter le Vanuatu. En lieu et place, une seconde journée marathon à Nouméa cette fois pour l'émissaire de l'État qui a débuté à Doniambo avec un passage à la SLN.

Mines, métallurgie

Bousculée ces derniers mois par les syndicats qui avaient mis en avant une situation financière plutôt critique, la Société le nickel (SLN) a reçu il y a à peine quelques jours une aide de l’Etat, un prêt de 40 millions d’euros équivalents à quelques 4,7 milliards Fcfp. Avec la direction, le personnel et les représentants syndicaux, Gérald Darmanin a parlé révolution énergétique, procédé et avenir. Le ministre de l'intérieur a aussi réitéré l’annonce faite la veille aux élus Calédoniens à savoir que "l’État ne donnera plus d’argent tant qu’on n’a pas un projet industriel pensé et réfléchi".

Gérald Darmanin est au micro de Charlotte Mannevy :

Sécurité, justice

Autre étape, l'École de police de Nouméa. Le ministre a en effet procédé à l'installation dans ses nouveaux locaux à Normandie de cette institution qui va former dès le mois d'avril une soixantaine de futurs policiers.

Gérald Darmanin et Sonia Lagarde, maire de Nouméa, coupant le ruban inaugural • ©Mathieu Ruiz Barraud / NC la 1ère

La sécurité a été le maître mot de cette séquence et précisément les violences intrafamiliales. Gérald Darmanin a promis des moyens, des structures et une implication plus importante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le traitement de cette problématique.

Il est au micro de Mathieu Ruiz-Barraud :

Au cours de cette séquence, Gérald Darmanin a rencontré des jeunes actuellement en formation. Parmi eux Jeannette Wacapo. Originaire de Lifou et âgée de 21 ans, la jeune femme est en passe de devenir policière adjointe. Caroline Antic-Martin et Nocolas Fasquel l'ont rencontré.

Regardez le portrait de Jeannette Wacapo :

Jeannette Wacapo bientôt policière adjointe - Caroline Antic-Martin • ©nouvellecaledonie

La délégation ministérielle a laissé une trace particulière de son passage dans ce centre de formation :

Géramd Darmanin, Jean-François Carenco et Sonia Lagarde ont symbolisé l'évènement par la plantation de leur pied de santal • ©Mathieu Ruiz Barraud / NC la 1ère

Diplomatie

Autre temps fort de la journée de samedi, une autre inauguration. Celle cette fois du bureau consulaire du Japon. Fermé depuis la seconde guerre mondiale, la représentation nipponne ouvrira ses portes cette année. La mission de Gérard Darmanin était de signifier l'attachement de l'État Français et de la Nouvelle-Calédonie au Japon et pour le Japon de consolider son influence stratégique dans le Pacifique.

Daniel Bernard et Gaël Detcheverry ont rencontré l'ambassadeur du Japon à Paris, Marita Shimokawa :

©nouvellecaledonie

Politique

Et dans l'agenda du ministre de l'intérieur en fin de journée, sa rencontre avec Sonia Backès, présidente de la province Sud et la fameuse bilatérale avec les Loyalistes, en conclusion de cette deuxième journée de visite.

Suite

Et dimanche 5 février, le ministre sera reçu à Port-Vila où il doit rencontrer le nouveau premier ministre, le ministre des affaires étrangères et la communauté Française du Vanuatu.