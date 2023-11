C’est reparti pour les épreuves du bac

Après les épreuves de spécialité en août, les candidats calédoniens au baccalauréat ont débuté leur dernière série d’épreuves ce lundi matin. Avec la philosophie pour les filières générales et technologiques.

C’est la dernière ligne droite pour le bac 2023. Plus de 2 000 jeunes Calédoniens étaient convoqués ce lundi matin dès 7 h 30 pour la parfois très redoutée épreuve de philosophie.

Une épreuve commune aux filières technologiques et générales, et ce, quelles que soient les spécialités.

La philosophie

"Notre conscience gouverne-t-elle nos actes ?", "Le temps du travail est-il un temps perdu ?", ou un texte sur la science, c’était le choix proposé aux candidats de la filière générale, avec un coefficient de 8 pour la matière.

Pour les élèves de la filière technologique, un texte sur l’art ou deux possibilités de dissertation : "Peut-on opposer le respect des opinions à la recherche de la vérité ?" ou "Peut-on dire de la nature qu’elle est hostile à l’homme ?". En filière techno, le coefficient de la philosophie est de 4.

Vous avez quatre heures pour plancher.

A la sortie de l'épreuve de philosophie, des élèves discutent des sujets • ©Natacha Lassauce-Cognard / NC la 1ère

Et après ?

Pour en terminer avec leurs épreuves du bac, les candidats doivent encore passer par le grand oral. Chacun devra défendre devant un jury un sujet issu de ses spécialités. Les épreuves se tiendront à partir du mercredi 29 novembre jusqu’au vendredi 8 décembre.

Le moment très attendu de la publication des résultats est prévu le 13 décembre à 14 h. Les élèves qui devront passer les épreuves orales du second groupe seront convoqués pour le 18 décembre, avec un résultat définitif délivré le 19 décembre, à l’issue des délibérations.

A noter que c’est la dernière fois que le baccalauréat se tiendra sous cette forme, avec les épreuves de spécialité en août. Dès l’an prochain, toutes les épreuves se tiendront en fin d’année.

Bac pro

Si les séries générales et technologiques ont planché sur la philosophie ce lundi, le bac se poursuit aussi pour les élèves de la filière professionnelle.

Avec ce lundi le français et l’histoire-géographie. Demain, ce sera le tour de la PSE (prévention santé et environnement), économie-droit et économie-gestion.