Caisse locale de retraites : portrait robot de ceux qui cotisent et de ceux qui ont cotisé

La caisse locale de retraites est dans une situation financière critique. Sans mesures d’urgence, le paiement des pensions de la fonction publique calédonienne est menacé. Qui sont ces retraités ? Et les actifs qui cotisent ? Un aperçu en infographies.

Cécile Rubichon •

La caisse locale de retraites (CLR) se retrouve sous les projecteurs depuis de nombreux mois. En cause : un déficit structurel qui pourrait conduire à la cessation des paiements des retraites. Les cotisations des actifs ne permettent plus de couvrir le montant des pensions versées tous les mois aux retraités. Actifs et retraités de la CLR ont en commun de travailler ou d’avoir travaillé dans la fonction publique calédonienne. Le rapport d’activité 2021 de la CLR permet d’en savoir un peu plus sur eux.

1 L’actif “type” : une femme de 45 ans travaillant dans l’enseignement

Sur les 10 906 agents de la fonction publique calédonienne, plus de 60 % sont des femmes. Près de 30 % travaillent dans l’enseignement. Le premier employeur ? La province Sud, puis la Nouvelle-Calédonie et les centres hospitaliers. Mais ce sont ces derniers qui apportent la plus grosse enveloppe de cotisations (21,94 %), devant la province Sud (20,22 %), le vice-rectorat (15,86 %) et la Nouvelle-Calédonie (14,25 %). Il faut dire que 60% des personnels de la fonction publique de santé calédonienne sont de catégorie A, où les salaires sont les plus élevés.

En 2021, les actifs cotisants à la CLR avaient en moyenne 45 ans, une hausse de plus de 2 ans par rapport à 2014. Dans l’Hexagone, les agents de la fonction publique territoriale ont en moyenne 46 ans, et ceux de la fonction publique hospitalière, 42 ans.

Autre élément pris en compte dans le rapport de la CLR : en 2021, 64 % des nouveaux cotisants avaient déjà travaillé un peu plus de six ans en tant que contractuel. En augmentation depuis 2015, dénonce la fédération des fonctionnaires.

2 Le retraité “type” est parti avant 56 ans et gagne 326 370 F

Les retraités ayant cotisé à la CLR sont 4 844, sur 5 625 pensionnés, les autres étant des veufs, veuves ou orphelins. En 2021, les femmes ont en moyenne 68 ans et les hommes près de 70 ans, ces derniers ayant pourtant une espérance de vie moins importante.

En moyenne, hommes et femmes ont pris leur retraite à 59,2 ans, hors départ pour inaptitude. Avec une augmentation de plus de quatre ans depuis 2014, "on se rapproche de l’objectif attendu de 60 ans", souligne le rapport. Dans le détail, seulement 19,3 % des cotisants de la CLR sont partis à 60 ans et plus. En revanche, plus de 60 % ont pris leur retraite avant 56 ans.

Parmi les agents dont il existe un historique de carrière, ceux qui travaillaient dans les services jeunesse, sports et culture ont pris leur retraite un peu avant 57 ans. Dans la santé à 55,7 ans. Dans l’administration générale à 55,2 ans.

En moyenne, les retraités de la CLR gagnent 326 370 F. A titre de comparaison, dans l’Hexagone, où le coût de la vie est moins élevé et les aides plus importantes, les retraités de la fonction publique territoriale ont quitté leur poste à environ 61,9 ans et touchent 144 000 F de pension par mois. Dans la fonction publique hospitalière, ils partent à 60,4 ans avec 168 000 F par mois.

Pour financer les retraites, chaque devrait cotiser en moyenne 1,9 million de francs par an, contre 1,7 million en 2021. D’où la proposition du gouvernement d’augmenter une nouvelle fois le taux des cotisations des salariés et des employeurs.

D’autres mesures sont envisagées, dont la baisse des pensions. La fédération des fonctionnaires aimerait aussi que les contractuels, qui cotisent à la Cafat (et non à la CLR) tout en travaillant pour la fonction publique calédonienne, basculent vers la CLR. Ils seraient 13 000, en CDD ou en CDI. Ils permettraient de rééquilibrer le ratio entre actifs et retraités.