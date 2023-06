Calédoniens en Australie : le parcours atypique de Prescilla, directrice d’école à Brisbane [2/7]

A moins de 3000 km de la Nouvelle-Calédonie, l’Australie séduit de nombreux locaux. Beaucoup ont choisi de s’expatrier, pour une carrière professionnelle, une opportunité voire même un nouveau départ. Aujourd'hui, rencontre avec Prescilla. Arrivée il y a bientôt 20 ans dans le Queensland, la Calédonienne de 47 ans est passée par de multiples petits boulots avant d'être directrice technique pour une école privée d’enseignement supérieur.

Lizzie Carboni •

Prescilla habite à Southport, sur la Gold Coast mais travaille sur Brisbane, depuis maintenant deux ans. Avant cela, la Calédonienne a vécu presque 18 ans à Sydney, où elle a jonglé entre ses études, son business dans l’esthétisme et son métier de professeur de français. Aujourd’hui, elle est à la tête de la direction technique de Lexis Training Education, une école privée qui possède plusieurs campus en Australie et qui propose des formations allant de la finance à l’esthétisme en passant par le marketing.

Un "coup de tête" qui dure depuis bientôt 20 ans

En septembre 2004, Prescilla décide de partir en Australie sur un coup de tête. Elle est loin d’imaginer que son séjour improvisé sur l’île-continent, n’aura finalement pas de fin. À cette époque, les visa-vacances-travail n’existent pas encore; elle rejoint donc un ami installé sur la Gold Coast. Elle enchaîne les petits boulots tout en apprenant seule l’anglais chez elle, avec des livres achetés ici et là.

Six mois après son arrivée, elle quitte le Queensland pour l’État de la Nouvelle-Galles du Sud et s’installe à Sydney. Attirée par tout ce qui touche au domaine esthétique, elle décide de se former. "J’ai fait une école d’esthétisme pendant un an et aussi une formation en maquillage pour le film et la télévision. En parallèle, j’ai aussi obtenu un diplôme dans la finance" énumère-t-elle.

Avant d'être directrice technique, Prescilla a travaillé dix ans dans le milieu de l'esthétique. • ©Prescilla W-L

Mais c’est son métier de professeur de français, qui lui permet à l’époque d’être sponsorisée, et de rester en Australie. Très rapidement, elle crée un salon d’esthétique et propose des soins à domicile pour des groupes et des particuliers. Une aventure qui va durer dix ans. "J’ai ensuite enseigné l’esthétisme, je gérais la marque de cosmétiques Ella Baché, une école privée dans ce domaine, à Sydney" raconte Prescilla.

Autant d’expériences professionnelles qui l’ont finalement ramenée là où tout avait commencé : la Gold Coast.

Un poste à responsabilité dans l’éducation

Depuis plus d’un an, Prescilla est à la direction technique et du développement de Lexis Training Education. Cette grande école privée possède sept campus répartis dans le pays et propose des formations en alternance. "Ce sont des formations professionnalisantes. Je m’occupe d’ouvrir de nouveaux campus, je fais aussi du recrutement, du soutien aux élèves et je travaille régulièrement avec le gouvernement australien" détaille-t-elle.

Une vie à 100 à l'heure qu’elle partage avec son mari, rencontré en Australie, et leur petit garçon de quatre ans. Prescilla a obtenu sa résidence permanente en 2010, puis sa nationalité australienne trois ans plus tard, qu’elle a mis presque dix ans pour obtenir.

J’ai plus d’une fois voulu abandonner, mais j’ai rencontré un ami qui m’a soutenu, lorsque c’était difficile. Je pense que c’est une belle aventure, je ne regrette pas mais si je dois faire passer un message, c’est que ce n’est pas facile. Prescilla Woodley-Laigle

Consciente du chemin parcouru, Prescilla souhaite aujourd’hui aider les Calédoniens et "faire profiter son expérience à d’autres." Elle travaille actuellement sur un projet qui lui permettrait d’aider le plus grand nombre. "Les Calédoniens ont toujours eu quelque chose de particulier avec la Gold Coast. J’aimerais créer quelque chose pour aider" conclut-elle.