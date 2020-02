L'OIP, l'Observatoire International des Prisons exigeait des mesures d'urgences pour le centre pénitentiaire de Nouville. Le tribunal administratif de Nouméa a été saisi par l'instance spécialisée; le délibéré est tombé jeudi dernier : ils exigent que des mesures soient prises au plus vite.

Malia Noukouan et Clarisse Watue avec L.C •

Des mesures structurelles



Des mesures jugées insuffisantes

Plusieurs signaux d'alarme

Le Camp-Est a été saisi par un cabinet d’avocats parisiens et par l’OIP, l'Observatoire International des Prisons ; ils dénonçaient des. Pour eux, la décision prononcée n’est pas suffisante pour les requérants, qui vont faire appel et saisir le conseil d’État.Le tribunal administratif est allé moins loin que le rapport déposé par l’OIP. Dans sa requête en référé-liberté déposée lundi dernier, il dénonçait :Pour y remédier, l’OIP proposait des mesures structurelles. "L'OIP demande vraiment tout : de supprimer les containers dans lesquels les détenus sont amenés à vivre, de respecter la sécurité parce qu'elle n'est pas respectée; ils doivent respecter des conditions d'hygiène, avec davantage d'accompagnement. L'objectif c'est de contraindre l'administration de respecter l'article 3 de la Cour européenne des droits de l'homme, qui interdit les traitements inhumains et dégradants" explique Maître Marie-Katell Kaigre, correspondante de l’OIP en Nouvelle-Calédonie. C’est elle qui a plaidé le dossier devant le tribunal administratif.Dans son ordonnance, le tribunal administratif somme l’administration pénitentiaire de remédier à ces manquements : respect des, mise aux normes des, aménager, doter les cellules deou encore recruter rapidement. Pour Maître Marie-Katell Kaigre, "ce n'est pas suffisant ". Elle compte saisir le conseil d'État, d'ici quinze jours."Le tribunal administratif est resté timide. Dans les mesures qu'il a pris, les objectifs globaux sont suivis mais l'administratif refuse en fait des vraies mesures structurelles, comme elles ont été demandées par l'OIP"Contactée par notre rédaction, la direction du centre pénitentiaire assure que tout est mis en œuvre pour améliorer les conditions des détenus, et ce, compte tenu de la vétusté des bâtiments. Elle se penchera cette semaine sur l’ordonnance du tribunal administratif.En octobre 2019 , sept contrôleurs mandatés par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) ont visité le centre pénitentiaire de Nouméa. Un constat d’atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes incarcérées dans l'établissement avait été établi. Le constat reste le même qu’il y a huit ans, voire pire dans certains quartiers de la prison, malgré les mesures prises.