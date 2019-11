Ces 3 800 candidats mis à l'épreuve du bac

La semaine qui se profile sera placée sous le signe du baccalauréat pour toute une partie de la Nouvelle-Calédonie : les 3 800 candidats convoqués cette année, leurs familles et les enseignants qui encadrent les épreuves puis corrigeront les copies.

De seize à quarante ans

Par type de bac

Résultats attendus les 11 et 12 décembre

Valeur

«Rite de passage»

Derniers instants de révision, ou de détente… Les candidats de la session 2019 ont rendez-vous lundi matin avec ce bon vieux rituel aussi attendu que redouté : le bac ! Sur les 14 041 Calédoniens qui se présentent cette année à un examen, 3 800 sont convoqués aux épreuves écrites du baccalauréat.Ça fait un peu plus de monde que l’an dernier, + 4 %. Les plus jeunes ont seize ans, ils sont en grande partie inscrits en bac scientifique. Et le plus âgé cette année n’a que quarante ans, il passe un bac pro en maintenance des véhicules. A noter d’ailleurs, qu’en bac pro,les examens dès vendredi : les candidats qui se présentent en individuel, hors établissement scolaire, devaient plancher sur les maths et la physique.• Leconcerne plus de 1300 lycéens, dont 64 % de filles. Le taux de réussite était l’an dernier de 83 %, moins bien que les 87 % de 2017.• Letouche 935 inscrits, avec 56 % de filles. Taux de réussite 2018 : 80 %, là aussi moins élevé qu’en 2017 (85 %).• Leest passé par plus de 1500 candidats, dont 51 % de filles. Taux de réussite 2018 de 74,5 %, en hausse par rapport aux 73,6 % de 2017.Les épreuves écrites vont se succéder toute la semaine . Pour la troisième années, les copies des bacs généraux et technologiques seront ensuite. Les résultats devraient être dévoilés dès le mercredi 11 décembre pour les bac pro, le jeudi 12 décembre pour les autres. Avant les épreuves dequi sont prévues le vendredi 13 décembre en baccalauréat professionnel ; le lundi 16 en bacs général et technologique.Créé en 1808 par Napoléon 1er, organisé pour la 1ère foissur le territoire, le baccalauréat a subi nombre de réformes. Il en subira d’ailleurs encore. Pour autant, il conserve la même valeur dans le parcours des jeunes, à en croire le vice-recteur.Erick Roser évoque «une étape. La fin de la scolarité secondaire et le début d’autre chose : soit une insertion professionnelle pour ceux qui, avec le bac professionnel par exemple, s’insèreront sur des emplois après leur diplôme. Soit une poursuite d’études. C’est unedans la vie de chacun. On a entendu parler d’un rite de passage à l’âge adulte, je crois que c’est vrai.»

La philo pour commencer

Les élèves des terminales générales et technologiques commencent ce lundi matin avec la traditionnelle et symbolique philo. «La philosophie est toujours l’épreuve qui marque l’ensemble des Français lorsqu’a lieu le baccalauréat, souligne le vice-recteur. Je crois qu’il n’y a pas un plateau télé, pas une station radio, qui ne cite les sujets de philosophie qui sortent et qui n’amène chacun à se poser la question : qu’est-ce que j’aurais dit ? Ça marque toujours, à l’énoncé des sujets. Des, qui amènent deset complexes.»

Ou le français

Les candidats de bac pro ont pour leur part rendez-vous avec le français le matin, suivi l’après-midi par l’histoire-géo.

Sans le portable

Un petit conseil à tous : pour surveiller l’heure, guettez une horloge ou prenez une montre, les téléphones portables seront interdits en salle d’épreuve. Quant à la crainte d’une grève des enseignants le jour du bac, elle a été levée depuis jeudi.