Ces crèches mobilisées pour rester ouvertes

Treize crèches sur 52 ont accepté de rester ouvertes en Nouvelle-Calédonie, malgré le confinement et avec des règles strictes : onze dans le Grand Nouméa, une à Koné et une à Bourail. Cette mesure permet notamment aux personnels soignants et aux professionnels prioritaires de continuer à travailler.

Caroline Antic-Martin et Gaël Detcheverry (F.T.) •

C’est très important. Ce sont des parties qui sont touchées par les parents, par les enfants, par le personnel, plusieurs fois dans la journée. Pour éviter qu’il y ait une transmission des microbes et des germes, on nettoie toutes ces parties qui sont sensibles.

- Chloé Lincoln, directrice de crèche

Plus de cœur que de peur !

On s’était posé la question de porter des masques, de mettre en place beaucoup de choses et au final, le lavage des mains toutes les trente minutes, la désinfection des portes, des surfaces, on s’y adapte assez bien, et je ne crois pas que le personnel a peur, à l'heure actuelle.

- Chloé Lincoln

Séparation des groupes

Lorsque les filles viennent travailler, elles sont uniquement avec "leurs" enfants, toute la journée. Elles ne se croisent pas entre elles et les groupes ne se croisent pas non plus. Que ce soit dans les espaces extérieurs ou intérieurs. Elles mangent aussi avec leurs enfants dans le même espace. Il n’y a aucun contact durant la journée.

- Claudia Jeandot, directrice de crèche et présidente de l'UPPE

Parents reconnaissants

Mon homme fait partie des entreprises aussi obligées d’être ouvertes. Je ne préfère pas confier mon bébé aux grands-parents. D’avoir une crèche ouverte qui puisse l'accueillir, c’est un grand soulagement. Ç’aurait été un gros casse-tête, sinon.

- Lorie Augsburger, préparatrice en pharmacie

Qui finance ?

La majorité des crèches travaillent en trésorerie tendue. On encaisse les mensualités des parents entre le 1 et le 10 du mois et on paie les employés avec. Aujourd’hui, on se retrouve à payer les employés au mois de mars sans avoir aucune rentrée puisqu’on ne peut pas les facturer. Pour la majorité, on a demandé des découverts de trésorerie supplémentaires aux banques.

- Claudia Jeandot

