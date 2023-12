Six façons de participer au Téléthon ce week-end

L'an dernier, près de 10 millions de francs ont été récoltés lors du Téléthon. Ils ont permis de participer à la recherche et à l’amélioration de la qualité de vie de Calédoniens souffrant de maladies génétiques. La grande collecte redémarre ce week-end.

Un tournoi de padel au Receiving, des défis sportifs au centre pénitentiaire de Nouméa ou encore un duathlon ont déjà été organisés. Mais il est encore temps de participer au Téléthon 2023 : la majorité des évènements ont lieu ce week-end. Ils permettront de récolter des fonds pour la recherche et l’amélioration de la qualité de vie de Calédoniens souffrant de maladies génétiques.

1 Randonner à Koumac

Les Rando raiders ont balisé deux parcours de randonnée. Départ à 7h30 ce samedi 9 décembre pour 1h30 ou 2h30 de marche. Rendez-vous au stade Tein-Mala. Plus de renseignements au 78 81 53.

2 Nager pour la recherche

A La Foa, les gendarmes organisent un relais de natation au centre aquatique, samedi 9 décembre, de 8 heures à 18 heures. Le but : faire le plus de longueurs possibles. Chacun permettra de reverser 150 F au Téléthon. Amateurs et confirmés sont les bienvenus.

3 Découvrir l’aïkido

A l’école Eloi-Franc, à Nouméa, plusieurs clubs d’aïkido se sont associés pour encadrer un stage d’aïkido. Au programme : des cours et des démonstrations, à partir de 9h30, samedi 9 décembre.

4 Se prendre pour un samouraï

Des “combats ludiques de samouraï” sont proposés ce dimanche 10 décembre, à partir de 9 heures à la salle omnisports de l’Anse-Vata.

5 Glisser des pièces dans une urne

Ceux qui ont envie de donner sans avoir à faire du sport pourront : des bénévoles des différents Lions clubs du territoire seront devant plusieurs supermarchés de Nouméa, du Mont-Dore, de Dumbéa, Païta, Bourail, Koné ou encore Koumac avec des urnes.

6 Passer un coup de fil au 36 37

Il est même possible de se contenter de décrocher son téléphone et d’appeler le 36 37 entre 8 heures et 22 heures, les 9 et 10 décembre, pour faire une promesse de don. Six lignes téléphoniques sont mises à la disposition des bénévoles. “Les appels sont gratuits et les dons bénéficient d’une exonération fiscale à hauteur de 75% pour les particuliers et de 60% pour les entreprises”, rappellent-ils.

À lire aussi >>> Téléthon : pourquoi vos dons sont importants

A noter qu’une soirée sportive et belote est prévue ce vendredi soir à Poindimié, sur les terrains de sport du Tiéti. Et que les initiations ball-trap qui devaient avoir lieu ce dimanche au domaine de Déva sont annulées à cause de la vigilance feu.